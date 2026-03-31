قتلى ومصابون بهجمات روسية وأوكرانية متبادلة بالمسيّرات

كييف (وكالات)

‌قال مسؤولون أوكرانيون، أمس، إن الهجمات الروسية على مناطق وسط أوكرانيا وشمالها أمس أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة أكثر من 20 آخرين، في حين أعلن مسؤول روسي مقتل 3 من مواطنيه بهجوم أوكراني بمسيّرات على ميناء أوست لوجا.

وقال فيتالي دياكيفنيتش، حاكم منطقة بولتافا عبر «تليغرام»، إن حطاماً متساقطاً من طائرات مسيّرة أسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين وإلحاق أضرار بمبنى سكني قرب مدينة ‌بولتافا.

وفي منطقة دنيبروبتروفسك المجاورة، قال الحاكم أولكسندر جانجا عبر «تليغرام»، أن هجمات بطائرات مسيّرة وقصفاً بالمدفعية أسفرا عن مقتل شخص في المنطقة قرب بلدة نيكوبول. وأصيب شخصان في البلدة و12 آخرون في أجزاء مختلفة من المنطقة.

وأفاد أوليه هريهوروف، حاكم سومي، بأن القوات الروسية شنت هجومين على المنطقة القريبة من الحدود الروسية، ما أدى لإصابة 13 شخصاً، بينهم طفل، فضلاً عن تضرر 15 منزلاً.

على الجانب الآخر، قال ألكسندر دروزدينكو، حاكم منطقة لينينغراد، أمس، إن طائرات مسيّرة أوكرانية ألحقت أضراراً مرة أخرى ‌بميناء أوست لوجا الروسي على بحر البلطيق، وهو مركز رئيس ‌لتصدير النفط.

وأضاف أن 3 أشخاص، منهم طفلان، تلقوا العلاج من إصابات، في حين تضررت عدة مبان في المنطقة جراء الهجمات ‌بالطائرات المسيّرة، التي لا تزال ‌مستمرة. إلى ذلك، أكد وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، استمرار دعم بلاده لأوكرانيا في حربها مع روسيا، حتى في ظل استمرار الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وخلال زيارته للعاصمة الأوكرانية كييف، قال فاديفول أمس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «قلّل من تقدير طول نَفَسنا وصلابة عزيمتنا».

وجاءت تصريحات فاديفول بعد مشاركته مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ونظراء أوروبيين آخرين في إحياء ذكرى معركة بلدة بوتشا الواقعة شمال غرب العاصمة الأوكرانية.

في الأثناء، دعت روسيا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى توضيح اقتراحه لوقف إطلاق النار في عيد الفصح، مع إبداء تحفظات أيضاً.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أمس، إن موسكو لم تطلع بعد على صياغة واضحة لاقتراح كييف، حسبما ذكرت تقارير إعلامية روسية.

وقال بيسكوف: «يجب على زيلينسكي أن يتحمل المسؤولية ويتخذ القرار المناسب حتى نتمكن من تحقيق السلام - وليس مجرد وقف إطلاق النار».

وطرح زيلينسكي أمس الأول، وقف إطلاق نار محتملاً في عيد الفصح، لكنه قدمه بصيغ متعددة من دون تحديد تاريخ.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بعض حلفاء أوكرانيا أرسلوا إلى كييف إشارات حول احتمال تقليص ​الهجمات بعيدة المدى على قطاع النفط الروسي في ظل الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة العالمية.

وفي حديثه للصحفيين، قال زيلينسكي إن أوكرانيا مستعدة للرد بالمثل ​إذا توقفت روسيا عن مهاجمة نظام الطاقة الأوكراني، ​وإن ‌كييف منفتحة على وقف إطلاق ⁠النار ​خلال عيد القيامة.

وأضاف زيلينسكي «في الآونة الأخيرة، ولا سيما بعد أزمة الطاقة العالمية الحادة هذه، تلقينا بالفعل إشارات من بعض شركائنا حول كيفية تقليص ردودنا ‌في قطاع النفط وقطاع الطاقة في روسيا».