«الأونروا» تطالب بإجراء تحقيق بمقتل موظفيها في غزة

جنيف (وكالات)

طلب المفوض العام المنتهية ولايته لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» فيليب لازاريني أمس، إجراء تحقيق في مقتل أكثر من 390 من موظفي الوكالة خلال الحرب في غزة.

وقال لازاريني للصحافيين في جنيف في آخر يوم له على رأس الوكالة «أعتقد أننا بحاجة إلى تشكيل لجنة، لجنة خبراء رفيعة المستوى للنظر في مقتل موظفينا».

وندّد بمقتل «أكثر من 390» شخصاً من موظفي الوكالة منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر 2023، مشيراً إلى أن كثيرين تعرّضوا لإصابات غيّرت مجرى حياتهم أو اعتقلوا تعسّفاً.

وحذّر من أن الأونروا تواجه خطر «الانهيار» في ظلّ الحملات الإسرائيلية التي تستهدفها والتراجع الشديد في التمويل.