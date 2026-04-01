ترامب: الولايات المتحدة ستنهي عملياتها العسكرية في إيران خلال فترة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستنهي عملياتها العسكرية في إيران خلال فترة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.

وأكد ترامب، في تصريحات صحفية من البيت الأبيض الثلاثاء، أن التوصل إلى اتفاق مع طهران ليس شرطاً لإنهاء الحرب، مشيراً إلى أن هذا الإطار الزمني الجديد يعد تمديداً للتوقعات السابقة التي رددها البيت الأبيض والتي قدرت مدة الحرب بين أربعة وستة أسابيع.

وأوضح الرئيس الأميركي، أن بلاده حققت هدفها الرئيسي والأوحد المتمثل في منع إيران من امتلاك أسلحة نووية، مبينا أن التغيير الذي حدث في النظام الإيراني مؤخراً لم يكن ضمن الأهداف المخطط لها.





وأضاف ترامب أن واشنطن تجري مفاوضات حالياً مع طهران، معتبراً أن حضور الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق سيكون أمراً إيجابياً، لكن غياب هذا الاتفاق لن يمنع إنهاء الحرب بأي حال.