الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
"الدفاع الكويتية" تعاملت مع 3 صواريخ جوالة و15 طائرة مسيرة إيرانية خلال الـ24 ساعة الماضية

1 ابريل 2026 19:15

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية اليوم أن القوات المسلحة رصدت ثلاثة صواريخ جوالة و15 طائرة مسيرة معادية داخل المجال الجوي خلال الـ24 ساعة الماضية وتم التعامل معها وفق الإجراءات المتبعة.

 

وقال العقيد الركن سعود العطوان المتحدث الرسمي باسم الوزارة في إيجاز إعلامي بشأن التطورات والأحداث العملياتية بثته وكالة الأنباء الكويتية إن هذا العدوان الإيراني الآثم أسفر عن استهداف خزان وقود تابع لمطار الكويت الدولي وتم التعامل معه من قبل الفرق المختصة.

 

وأضاف أن هناك شظايا سقطت على أحد المنازل في إحدى المناطق السكنية دون وقوع أي إصابات بشرية.

 

وأشار إلى أن فرقة من مجموعة التفتيش والتخلص من المتفجرات التابعة لهندسة القوة البرية تعاملت بالتعاون مع وزارة الداخلية مع جسم حربي في الموقع وتم التخلص منه وفق الإجراءات المعتمدة.

المصدر: وام
الكويت
صواريخ باليستية
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©