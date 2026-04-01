الرئيس الفرنسي ماكرون يجري زيارة لليابان

قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة إلى اليابان اليوم الأربعاء.

واتفقت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، على وضع خارطة طريق لإمدادات المعادن الحيوية، وذلك في إطار سعيهما لتعزيز التعاون في هذا القطاع، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

ونقلت "كيودو" عن تاكايشي قولها في مؤتمر صحفي مشترك عقد عقب اجتماع الزعيمين في طوكيو، إنهما أكدا على استمرار التواصل الوثيق بين اليابان وفرنسا، لدعم الجهود المبذولة من أجل تهدئة التوترات في الشرق الأوسط، وإقامة حوار رفيع المستوى بشأن الذكاء الاصطناعي.

ووصفت تاكايشي فرنسا بأنها "شريك مميز يتشارك القيم والمبادئ".