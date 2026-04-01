باكستان تعلن إجراء محادثات مع الحكومة الأفغانية

إسلام آباد (وكالات)

تجري باكستان وأفغانستان محادثات في الصين، سعياً لإيجاد حلّ لإنهاء النزاع المستمر منذ أشهر بينهما والذي تفجر إثر وقوع هجمات عبر الحدود، حسبما صرح مسؤولان أمس.

ويأتي هذا الاجتماع في مدينة أورومتشي بشمال غرب الصين، غداة زيارة لوزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، إلى بكين الثلاثاء التقى خلالها نظيره الصيني وانغ يي.

وسعت الصين للتوسط في النزاع المتصاعد بين باكستان وأفغانستان، وأرسلت مبعوثاً خاصاً وتعهدت بلعب «دور بنّاء في خفض التصعيد».

وتقول باكستان إنها تستهدف المتطرفين الذين نفذوا هجمات عبر الحدود، لكن السلطات في كابول تنفي إيواء أي مسلحين.

ولم يصدر أي تعليق فوري من وزارة الخارجية الباكستانية أو الجيش الباكستاني، أو من الحكومة الأفغانية بشأن المحادثات.

لكن مسؤولاً أمنياً باكستانياً رفيع المستوى قال إن «وفداً يقوده مسؤول من وزارة الخارجية موجود في أورومتشي لعقد محادثات مع الحكومة الأفغانية»، مضيفاً أن الاجتماع جاء بطلب من أصدقائنا الصينيين.