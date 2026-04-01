الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

19 قتيلاً بغرق قارب قبالة تركيا

زورق تابع لخفر السواحل التركي (أرشيفية)
2 ابريل 2026 01:11

إسطنبول (وكالات) 

أخبار ذات صلة
اليونان تعلن العثور على 28 مهاجراً
عشرات المفقودين بعد غرق قارب مهاجرين في "المتوسط"

لقيَ 19 مهاجراً كانوا على متن قارب مطاطي مصرعهم غرقاً أمس، في بحر إيجه قبالة سواحل بودروم في جنوب غرب تركيا، وفق ما أعلن خفر السواحل التركي.
وجاء في بيان لخفر السواحل «عقب عمليات البحث والإنقاذ، تم إنقاذ 21 شخصاً على قيد الحياة من المهاجرين غير النظاميين، بينما انتُشِلَت جثث 18 آخرين».
وتوفي ناجٍ في المستشفى لترتفع الحصيلة إلى 19 قتيلاً.
وأوضحت قوات خفر السواحل أنها رصدت مجموعة المهاجرين في البحر قرابة السادسة صباحاً، مشيرة إلى أن القارب المطاطي رفض التوقف وانطلق فارا بسرعة كبيرة، رغم التحذيرات، قبل أن يتسرّب إليه الماء ويغرق.
وقال خفر السواحل «بعد المقابلات الأولية مع المهاجرين الذين تم إنقاذهم، تتواصل عمليات البحث عن مهاجر يُعتقد أنه مفقود».

تركيا
غرق قارب
بودروم
آخر الأخبار
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©