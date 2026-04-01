19 قتيلاً بغرق قارب قبالة تركيا

إسطنبول (وكالات)

لقيَ 19 مهاجراً كانوا على متن قارب مطاطي مصرعهم غرقاً أمس، في بحر إيجه قبالة سواحل بودروم في جنوب غرب تركيا، وفق ما أعلن خفر السواحل التركي.

وجاء في بيان لخفر السواحل «عقب عمليات البحث والإنقاذ، تم إنقاذ 21 شخصاً على قيد الحياة من المهاجرين غير النظاميين، بينما انتُشِلَت جثث 18 آخرين».

وتوفي ناجٍ في المستشفى لترتفع الحصيلة إلى 19 قتيلاً.

وأوضحت قوات خفر السواحل أنها رصدت مجموعة المهاجرين في البحر قرابة السادسة صباحاً، مشيرة إلى أن القارب المطاطي رفض التوقف وانطلق فارا بسرعة كبيرة، رغم التحذيرات، قبل أن يتسرّب إليه الماء ويغرق.

وقال خفر السواحل «بعد المقابلات الأولية مع المهاجرين الذين تم إنقاذهم، تتواصل عمليات البحث عن مهاجر يُعتقد أنه مفقود».