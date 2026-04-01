الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مصر: أهمية تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية لخطة غزة

بدر عبد العاطي خلال لقائه نيكولاي ملادينوف
2 ابريل 2026 01:10

القاهرة (الاتحاد)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أمس، مع الممثل السامي لغزة في «مجلس السلام» نيكولاي ملادينوف، آخر المستجدات بالقطاع الفلسطيني، وتنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن وقف الحرب الإسرائيلية.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان: إن عبد العاطي استقبل ملادينوف لبحث آخر مستجدات الأوضاع في غزة، والجهود الجارية لدعم تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترامب.
وشدد عبد العاطي على أهمية ألا يصرف التصعيد العسكري بالمنطقة الانتباه عن استكمال تنفيذ كامل استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترامب بشأن غزة، مؤكداً دعم مصر للجهود التي يضطلع بها ملادينوف في هذا الشأن.
وأكد أهمية استمرار فتح معبر رفح في الاتجاهين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية من دون قيود أو عوائق، بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني الشقيق. كما شدد على أهمية التزام كافة الأطراف بتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية بكامل بنودها. 

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©