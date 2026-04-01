مصر: أهمية تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية لخطة غزة

القاهرة (الاتحاد)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أمس، مع الممثل السامي لغزة في «مجلس السلام» نيكولاي ملادينوف، آخر المستجدات بالقطاع الفلسطيني، وتنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن وقف الحرب الإسرائيلية.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان: إن عبد العاطي استقبل ملادينوف لبحث آخر مستجدات الأوضاع في غزة، والجهود الجارية لدعم تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترامب.

وشدد عبد العاطي على أهمية ألا يصرف التصعيد العسكري بالمنطقة الانتباه عن استكمال تنفيذ كامل استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترامب بشأن غزة، مؤكداً دعم مصر للجهود التي يضطلع بها ملادينوف في هذا الشأن.

وأكد أهمية استمرار فتح معبر رفح في الاتجاهين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية من دون قيود أو عوائق، بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني الشقيق. كما شدد على أهمية التزام كافة الأطراف بتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية بكامل بنودها.