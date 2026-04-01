اليونان: إلغاء رحلات جوية وإغلاق المدارس بسب عاصفة قوية

تسببت عاصفة قوية فوق منطقة وسط البحر المتوسط في اضطرابات واسعة في بحر إيجه، وجزيرة كريت اليونانية.

وحذرت السلطات اليونانية السكان في العديد من المناطق، وبينها أثينا، عبر رسائل نصية.

ويحذر خبراء الأرصاد الجوية من هطول أمطار غزيرة خلال الساعات القليلة المقبلة وحتى منتصف ليل الأربعاء.

وفي جزيرة كريت، إضافة إلى الرياح العاصفة، هناك مستويات مرتفعة للغاية من الجسيمات بسبب الغبار الصحراوي.

وأفاد مكتب الأرصاد الجوية، بأنه تم تسجيل تركيزات تتجاوز ألف ميكروجرام لكل متر مكعب من الهواء في بعض المناطق. ويؤثر الوضع أيضا على الحركة الجوية، حيث أفادت الإذاعة اليونانية بأنه تم إلغاء العديد من الرحلات الجوية من وإلى جزيرة كريت أو تحويلها.

وفي جزر سيكلاديز ودوديكانيز في جزر ميكونوس وباروس ورودس وكوس اليونانية، لا تزال المدارس على جميع المستويات مغلقة. وذكرت الإذاعة اليونانية أن الدراسة تتم عبر الإنترنت.

وتم تعليق العديد من خدمات العبارات نظرا لأن الرياح القوية تشكل خطرا على الشحن.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم تسجيل سرعة رياح تصل إلى 120 كيلومترا في الساعة في جنوب بحر إيجه، كما شوهدت أمواج يزيد ارتفاعها عن ستة أمتار في جنوب شرق بحر إيجه.

ويتوقع خبراء الأرصاد استمرار العاصفة حتى وقت متأخر من مساء غد الخميس.





