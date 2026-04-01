اعتداءات إرهابية بـ«مسيَّرات» إيرانية تستهدف مطار الكويت الدولي

عواصم (الاتحاد)

تعرَّض مطار الكويت الدولي، أمس، لاعتداءات إرهابية نُفذت بوساطة طائرات مسيَّرة شنتها إيران والفصائل المسلحة التي تدعمها، واستهدفت بشكل مباشر خزانات الوقود التابعة للشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود «كافكو»، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير وأضرار مادية جسيمة دون تسجيل أي إصابات بشرية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» عن المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني عبدالله الراجحي، أن فرق الطوارئ والجهات المختصة باشرت عملها على الفور للتعامل مع الحادث.

وأعلنت وزارة الدفاع الكويتية، أمس، أن القوات المسلحة رصدت ثلاثة صواريخ جوَّالة و15 طائرة مسيَّرة معادية داخل المجال الجوي خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتم التعامل معها وفق الإجراءات المتبعة.

كما أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت منذ بدء الاعتداء الإيراني الإرهابي 186 صاروخاً و419 طائرة مسيَّرة، استهدفت مملكة البحرين.

وأكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين في بيان بثته وكالة الأنباء البحرينية «بنا» أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيَّرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين.

وفي قطر، أعلنت وزارة الدفاع، أمس، تعرض دولة قطر لاستهداف بثلاثة صواريخ «كروز» قادمة من إيران.

وقالت الوزارة في بيان إن القوات المسلحة نجحت في التصدي لصاروخين، فيما أصاب الصاروخ الثالث ناقلة نفط مؤجرة لـ «قطر للطاقة» في المياه الاقتصادية دون وقوع خسائر بشرية.

وأضافت أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية لإخلاء الناقلة التي يضم طاقمها 21 شخصاً.

في غضون ذلك، أعلنت القوات المسلحة الأردنية، أمس، اعتراض سلاح الجو الملكي صاروخاً أطلق من إيران ومسيَّرتين استهدفت الأراضي الأردنية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

جاء ذلك في بيان لمديرية الإعلام العسكري بالقيادة العامة للقوات المسلحة، بثته وكالة الأنباء الأردنية «بترا». من جهة ثانية، أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أن الوحدات المعنية تعاملت خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 6 بلاغات لحوادث سقوط شظايا ومقذوفات، مشيراً إلى أنه لم تقع أية إصابات نتيجة هذه الحوادث، فيما حصلت بعض الأضرار المادية.