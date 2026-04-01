إسقاط 20 مسيَّرة في أربيل

هدى جاسم (بغداد)

أعلن محافظ أربيل، عاصمة كردستان العراق، أوميد خوشناو، أمس، إسقاط 20 طائرة مسيَّرة هاجمت المدينة خلال الساعات الماضية، مؤكداً عدم تسجيل أي خسائر بشرية جراء الاعتداءات.

وأوضح خوشناو في تصريحات صحفية، أن «سماء العاصمة أربيل شهدت عمليات اعتراض مكثفة أسفرت عن تدمير وإسقاط أكثر من 20 طائرة مسيَّرة انتحارية قبل وصولها إلى أهدافها ولم تخلف أي ضحايا»، مشيراً إلى أن الأوضاع تحت السيطرة، لكن بقايا عدد من المسيَّرات وقعت في عدد من الأحياء السكنية، مما تسبب بأضرار مادية في الممتلكات.

واندلع حريق كبير، أمس، إثر سقوط ثلاث طائرات مسيَّرة داخل مخازن زيوت تابعة لشركة «كاسترول» البريطانية على طريق أربيل - الموصل.

وقال مصدر، إن الطائرات المسيَّرة سقطت داخل حدود المخازن، ما أدى إلى نشوب حريق واسع تسبب بتدمير كميات كبيرة من الزيوت والمواد اللوجستية.

وأضاف أن ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تصاعدت من موقع الحادث، فيما واصلت فرق الدفاع المدني في أربيل جهودها للسيطرة على الحريق الناجم عن الانفجار.

وتفيد الإحصاءات الرسمية بتعرض إقليم كردستان العراق إلى 474 هجوماً، أسفر عن 14 قتيلاً و93 جريحاً خلال شهر منذ اندلاع الحرب، إذ نفذ الحرس الثوري الإيراني 179 اعتداءً، إضافة إلى 295 هجوماً نفذتها ميليشيات مسلحة موالية لإيران داخل العراق.

واستهدفت الهجمات مواقع متعددة شملت القنصلية الأميركية وقواعد عسكرية ومقرات الأحزاب الكردية الإيرانية، إضافة إلى مواقع تابعة لوزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان وحقول نفط وشبكات اتصالات ومنازل مدنية ومرافق عامة ومؤسسات غير حكومية.

وتسببت الهجمات بأضرار مادية طالت ما لا يقل عن 46 منزلاً مدنياً و32 مركبة، كما أدت إلى تعطيل العملية التعليمية في المدارس والمعاهد والجامعات، إضافة إلى حدوث أزمة المحروقات مثل غاز الطبخ والبنزين والنفط، وارتفاع أسعار المواد الغذائية الرئيسية.