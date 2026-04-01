ترامب: النظام الإيراني طلب وقفاً لإطلاق النار

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن النظام الإيراني طلب منه إيقاف إطلاق النار، مشيراً إلى أن بلاده تتجه لإنهاء العمليات العسكرية خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، مؤكداً أن التوصل إلى اتفاق مع طهران لن يكون بالضرورة شرطاً لإنهاء الحرب.

وقال الرئيس الأميركي في تدوينة على حسابه على موقع «تروث سوشال»، إن «الرئيس الجديد للنظام في إيران طلب للتو من الولايات المتحدة الأميركية إيقاف إطلاق النار».

وأضاف ترامب: «سننظر في ذلك عندما يكون مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً وخالياً من أي تهديدات».

كما أعلن ترامب، أمس، أن بلاده تتجه لإنهاء العمليات العسكرية في إيران خلال فترة تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، مؤكداً أن التوصل إلى اتفاق مع طهران لن يكون بالضرورة شرطاً لإنهاء الحرب.

وقال ترامب في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض: «خلال أسبوعين أو ثلاثة ستكون الولايات قد انتهت من الحرب؛ لأنه لا يوجد سبب يجعلنا نستمر في ذلك».

وأضاف: «نحن نتفاوض معهم الآن وقد حدث تغيير في النظام وذلك لم يكن أحد أهدافي بل كان لدي هدف واحد وهو ألا يمتلكوا سلاحاً نووياً، وتحقق هذا الهدف فهم لن يمتلكوا أسلحة نووية».

ورأى أنه «من الممكن أن نتوصل إلى اتفاق خلال أسبوعين أو ثلاثة وإذا حضروا إلى طاولة المفاوضات سيكون ذلك جيداً لكن لا يهم إن لم يفعلوا (الحرب ستنتهي) لقد أعدناهم إلى الوراء وسيستغرقون من 15 إلى 20 عاماً لإعادة بناء ما دمرناه».