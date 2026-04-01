ترامب: النظام الإيراني طلب وقفاً لإطلاق النار

دونالد ترامب
2 ابريل 2026 01:11

عواصم (الاتحاد، وكالات)

«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
ترامب يلمح لإمكانية التوصل لاتفاق مع إيران قبل انتهاء المهلة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن النظام الإيراني طلب منه إيقاف إطلاق النار، مشيراً إلى أن بلاده تتجه لإنهاء العمليات العسكرية خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، مؤكداً أن التوصل إلى اتفاق مع طهران لن يكون بالضرورة شرطاً لإنهاء الحرب.  
وقال الرئيس الأميركي في تدوينة على حسابه على موقع «تروث سوشال»، إن «الرئيس الجديد للنظام في إيران طلب للتو من الولايات المتحدة الأميركية إيقاف إطلاق النار».  
وأضاف ترامب: «سننظر في ذلك عندما يكون مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً وخالياً من أي تهديدات».
كما أعلن ترامب، أمس، أن بلاده تتجه لإنهاء العمليات العسكرية في إيران خلال فترة تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، مؤكداً أن التوصل إلى اتفاق مع طهران لن يكون بالضرورة شرطاً لإنهاء الحرب.
وقال ترامب في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض: «خلال أسبوعين أو ثلاثة ستكون الولايات قد انتهت من الحرب؛ لأنه لا يوجد سبب يجعلنا نستمر في ذلك».
وأضاف: «نحن نتفاوض معهم الآن وقد حدث تغيير في النظام وذلك لم يكن أحد أهدافي بل كان لدي هدف واحد وهو ألا يمتلكوا سلاحاً نووياً، وتحقق هذا الهدف فهم لن يمتلكوا أسلحة نووية».
ورأى أنه «من الممكن أن نتوصل إلى اتفاق خلال أسبوعين أو ثلاثة وإذا حضروا إلى طاولة المفاوضات سيكون ذلك جيداً لكن لا يهم إن لم يفعلوا (الحرب ستنتهي) لقد أعدناهم إلى الوراء وسيستغرقون من 15 إلى 20 عاماً لإعادة بناء ما دمرناه».

آخر الأخبار
الجهات المختصة في الفجيرة تتعامل مع حادت ناجم عن استهداف مبنى شركة "دو" بطائرة مسيرة قادمة من إيران
علوم الدار
الجهات المختصة في الفجيرة تتعامل مع حادث ناجم عن استهداف مبنى شركة "دو" بطائرة مسيرة قادمة من إيران
اليوم 09:25
رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ
الأخبار العالمية
رئيس كوريا الجنوبية يعرب عن أسفه لإطلاق مسيرات باتجاه الشمال
اليوم 09:11
أسعار الذهب
اقتصاد
الذهب يهبط مع تضاؤل الآمال في خفض أسعار الفائدة
اليوم 08:48
النفط
اقتصاد
أسعار النفط تصعد في التداولات المبكرة
اليوم 08:45
إنقاذ 32 مهاجراً قبالة سواحل إيطاليا
الأخبار العالمية
إنقاذ 32 مهاجراً قبالة سواحل إيطاليا
اليوم 08:35
