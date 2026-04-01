كولومبيا.. قتلى ومصابون في حادث مأساوي

قالت السلطات الكولومبية إن حادث تصادم وقع عند بوابة لتحصيل رسوم المرور على طريق سريع مزدحم بوسط البلاد صباح اليوم الأربعاء أسفر عن مقتل شخصين، على الأقل، وإصابة 19 آخرين.

وأشار شهود عيان إلى حدوث عدة انفجارات بينما أظهرت صور الاصطدام سيارات مشتعلة.

ووقع الحادث عندما فقد سائق شاحنة السيطرة على مكابحها لتصطدم بست مركبات أخرى ودراجة نارية عند نقطة تحصيل الرسوم على طريق في منطقة كونديناماركا، على بعد 50 كيلومترا شمال العاصمة بوجوتا، حسبما قال حاكم الولاية إميليو ري على موقع "إكس".وقال ري إن المصابين يتلقون العلاج في مستشفيات قريبة.