الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
زيلينسكي يجري محادثات مع ممثلي ترامب بشأن عملية السلام

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
2 ابريل 2026 00:11

أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي محادثات، اليوم الأربعاء، مع ممثلي الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن عملية السلام في أوكرانيا.

وكتب زيلينسكي على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، أن الجانب الأميركي كان يضم المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وصهر ترامب جاريد كوشنر، والسيناتور ليندسي جراهام.

وأضاف الرئيس أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته شارك في المحادثات التي تمت عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وكتب زيلينسكي: "تقدر أوكرانيا كافة الجهود التي تبذلها أميركا من أجل تحقيق سلام لائق. اتفقنا على أن تظل فرقنا على اتصال وثيق خلال الأيام المقبلة لتعزيز وثيقة الضمانات الأمنية بين أوكرانيا والولايات المتحدة. وهذا ما يمكن أن يمهد الطريق لنهاية موثوقة للحرب".

ولم يفصح الرئيس الأوكراني عن تفاصيل أخرى.

 

المصدر: وكالات
