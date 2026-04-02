باكستان وأفغانستان تجريان مباحثات في الصين

قالت باكستان وأفغانستان، اليوم الخميس، إنهما تجريان محادثات في الصين في محاولة لإنهاء الصراع بين الجارتين الواقعتين في جنوب آسيا.

وذكر طاهر أندرابي المتحدث باسم ⁠وزارة الخارجية الباكستانية أن كبار المسؤولين من البلدين يجتمعون ​في مدينة أورومتشي شمال غرب الصين ويحاولون إيجاد سبل ​لإنهاء ‌الهجمات عبر الحدود.

وأسفرت الاشتباكات عن ⁠مقتل ​العشرات من الجانبين، منذ اندلاعها في أكتوبر الماضي. وتتهم إسلام أباد، جارتها بإيواء متشددين يشنون هجمات على باكستان. وتنفي كابول هذه ‌الاتهامات.

وقال أندرابي ‌إن على أفغانستان أن تظهر "إجراءات واضحة وقابلة للتحقق ضد الجماعات الإرهابية".

وذكر متحدث أفغاني أن المحادثات جرت بناء على طلب الصين.

وأضاف أن الهدف منها هو تعزيز علاقات حسن الجوار والروابط التجارية والإدارة الفعالة للقضايا الأمنية.

وتحاول الصين، التي تقع على حدود البلدين ‌أيضا، التوسط للتوصل إلى تسوية ​تفاوضية للصراع.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء، أمس الأربعاء نقلا عن مصادر، أن المحادثات ستركز على وقف إطلاق نار محتمل وإعادة ​فتح المعابر الحدودية للسماح بالتجارة والسفر.