بوتين يقترح إنشاء مركز للطاقة والحبوب في مصر

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن روسيا ومصر قد تدرسان خططا لإنشاء "مركز للحبوب ​والطاقة" في مصر.

طرح بوتين الفكرة خلال اجتماع عقده في الكرملين مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مشيرا ⁠إلى وجود "أفكار مهمة عديدة" تستحق النقاش.

وقال عبد العاطي، متحدثا ​عبر مترجم، إن مصر ترحب بالمبادرات الروسية.

ولم يكشف ​أي ‌من الجانبين، في الجزء ⁠الذي ​بثه التلفزيون من الاجتماع، تفاصيل إضافية بشأن مقترح "المركز".

وتسعى روسيا إلى إيجاد طرق جديدة لتوزيع صادراتها من الطاقة والسلع الأولية في ظل العقوبات الغربية المفروضة ‌عليها بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقال بوتين ‌إنه أمر الحكومة بالتعاون مع مصر بشأن مسائل إمدادات الغذاء، وخاصة الحبوب. ⁠وأضاف أن روسيا، بفضل المحصول الوفير العام الماضي، ​لن تواجه أي مشكلة في التوريد.