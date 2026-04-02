الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الأرجنتين تطرد القائم بالأعمال الإيراني

علم الأرجنتين
2 ابريل 2026 20:43

أكدت الأرجنتين، اليوم الخميس، أنها صنّفت القائم بالأعمال والمستشار الإيراني "شخصا غير مرغوب فيه"، وأمرته بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة.
وأشارت وزارة الخارجية، في بيان، إلى أن الإجراء جاء ردا على بيان صادر عن الخارجية الإيرانية  تضمن "اتهامات كاذبة ومسيئة ولا أساس لها" بحق الأرجنتين وسلطاتها.
يأتي القرار عقب تصنيف الأرجنتين الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية".
واتهمت الخارجية في قرارها إيران بـ"عرقلة سير العدالة"، مؤكدة أنها "لن تتسامح مع أي اعتداء أو تدخل"، وذلك في إشارة إلى رفض إيران الامتثال لأوامر الاعتقال والتسليم المتعلقة بهجوم العام 1994 على مركز الجمعية التعاونية اليهودية في العاصمة الأرجنتينية بوينوس ايريس، والذي أسفر عن مقتل 85 شخصا.
وتقول الأرجنتين إن إيران كانت أيضا وراء تفجير الشاحنة المفخخة الذي استهدف السفارة الإسرائيلية في العاصمة في 17 مارس 1992، والذي أسفر عن 22 قتيلا وأكثر من 200 جريح.

أخبار ذات صلة
ترامب يرى "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق مع إيران
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
المصدر: وكالات
الأرجنتين
طرد سفير
إيران
آخر الأخبار
ترامب يرى "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق مع إيران
الأخبار العالمية
ترامب يرى "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق مع إيران
اليوم 09:30
قرعة كأس إنجلترا: تشيلسي يواجه ليدز.. وسيتي يلاقي ساوثهامبتون
الرياضة
قرعة كأس إنجلترا: تشيلسي يواجه ليدز.. وسيتي يلاقي ساوثهامبتون
اليوم 09:30
الجهات المختصة في الفجيرة تتعامل مع حادت ناجم عن استهداف مبنى شركة "دو" بطائرة مسيرة قادمة من إيران
علوم الدار
الجهات المختصة في الفجيرة تتعامل مع حادث ناجم عن استهداف مبنى شركة "دو" بطائرة مسيرة قادمة من إيران
اليوم 09:25
رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ
الأخبار العالمية
رئيس كوريا الجنوبية يعرب عن أسفه لإطلاق مسيرات باتجاه الشمال
اليوم 09:11
أسعار الذهب
اقتصاد
الذهب يهبط مع تضاؤل الآمال في خفض أسعار الفائدة
اليوم 08:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©