الأرجنتين تطرد القائم بالأعمال الإيراني

أكدت الأرجنتين، اليوم الخميس، أنها صنّفت القائم بالأعمال والمستشار الإيراني "شخصا غير مرغوب فيه"، وأمرته بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة.

وأشارت وزارة الخارجية، في بيان، إلى أن الإجراء جاء ردا على بيان صادر عن الخارجية الإيرانية تضمن "اتهامات كاذبة ومسيئة ولا أساس لها" بحق الأرجنتين وسلطاتها.

يأتي القرار عقب تصنيف الأرجنتين الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية".

واتهمت الخارجية في قرارها إيران بـ"عرقلة سير العدالة"، مؤكدة أنها "لن تتسامح مع أي اعتداء أو تدخل"، وذلك في إشارة إلى رفض إيران الامتثال لأوامر الاعتقال والتسليم المتعلقة بهجوم العام 1994 على مركز الجمعية التعاونية اليهودية في العاصمة الأرجنتينية بوينوس ايريس، والذي أسفر عن مقتل 85 شخصا.

وتقول الأرجنتين إن إيران كانت أيضا وراء تفجير الشاحنة المفخخة الذي استهدف السفارة الإسرائيلية في العاصمة في 17 مارس 1992، والذي أسفر عن 22 قتيلا وأكثر من 200 جريح.