الجامعة العربية تؤكد أهمية التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني

القاهرة (الاتحاد)

أكدت جامعة الدول العربية، أمس، أهمية التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة برغم انشغال العالم بالعمليات العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة.

جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام المساعد في الجامعة لقطاع فلسطين والأراضي المحتلة السفير الدكتور فائد مصطفى وفداً من منظمة التحرير الفلسطينية واتحاد المحامين العرب بحسب ما ذكره بيان للجامعة.

وقال البيان، إن اللقاء أكد ضرورة التحرك عبر المؤسسات النقابية والرسمية لتشكيل جبهة ضغط على الرأي العام العالمي والتحرك أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية فضلاً عن الدعوة إلى عقد محاكم شعبية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن «إقرار إسرائيل قانوناً يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين يمثل جريمة مكتملة الأركان وتمادياً في العدوان وانتهاكاً صارخاً للقيم الإنسانية والقوانين الدولية في إطار مخطط يستهدف تصفية القضية الفلسطينية وطمس حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة».