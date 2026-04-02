الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
أميركا ترفع العقوبات عن رئيسة فنزويلا المؤقتة

رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريغيز
2 ابريل 2026 20:58

حذفت الولايات المتحدة اسم رئيسة فنزويلا المؤقتة يلسي رودريغيز من القائمة السوداء التي تفرض عليها عقوبات.
تولت رودريغيز السلطة بعدما أطاحت واشنطن سلفها نيكولاس مادورو في عملية عسكرية. 
وشطبت واشنطن اسم رودريغيز من القائمة السوداء وفقا لما نُشر على الموقع الإلكتروني لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية.
من جهتها، كتبت رودريغيز على وسائل التواصل الاجتماعي "نرحب بقرار الرئيس @realDonaldTrump كخطوة نحو تطبيع العلاقات بين بلدينا وتعزيزها. نحن على ثقة بأن هذا التطور سيؤدي إلى رفع العقوبات المفروضة حاليا على بلدنا".
وقبل ثلاثة أشهر تقريبا، أطاحت واشنطن الرئيس نيكولاس مادورو واعتقلته قوات أميركية خلال عملية عسكرية في كراكاس ونقلته إلى الولايات المتحدة حيث يخضع للمحاكمة.
ومنذ ذلك الحين، تولت رودريغيز التي كانت نائبة مادورو الرئاسة مؤقتا.
ويعتزم ترامب خصوصا استغلال احتياطات النفط الهائلة في فنزويلا.
وأعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، إعادة فتح سفارتها في فنزويلا، بعد سبع سنوات من إغلاقها.

المصدر: وكالات
فنزويلا
ديلسي رودريجيز
عقوبات
