قصف إسرائيلي وعمليات نسف تستهدف مختلف مناطق غزة

غزة (الاتحاد)

شنّ الجيش الإسرائيلي، قصفاً مدفعياً وإطلاق نار وعمليات نسف بمناطق متفرقة من قطاع غزة، ضمن خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025.

وأفادت مصادر محلية، بأن القصف تركّز على المناطق الشرقية للقطاع، الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي، مع تصاعد وتيرته مقارنة بالأسابيع الماضية.

وأوضح شهود عيان أن القصف المدفعي وإطلاق النار استمرا طوال ساعات النهار وحتى المساء، بالتزامن مع تحركات مكثّفة للآليات العسكرية الإسرائيلية بمحاذاة ما يُعرف بـ«الخط الأصفر».

وفي مدينة خان يونس، نفّذ الجيش الإسرائيلي 3 عمليات نسف لمبانٍ ومنشآت داخل «الخط الأصفر» شرقي المدينة، تزامناً مع قصف مدفعي وإطلاق نار من الآليات والمروحيات.

وطال القصف مناطق «بني سهيلا والشيخ ناصر والتحلية» شرقي المدينة، إضافة إلى «قيزان رشوان» و«قيزان النجار» جنوبيها، فيما أُطلقت قنابل إنارة فوق المناطق الشرقية، بحسب شهود عيان.