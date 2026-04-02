ترامب يقيل وزيرة العدل

أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إقالة وزيرة العدل بام بوندي وتعيين تيد بلانش في منصبها بالوكالة.

وكتب ترامب، على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، أن بوندي "ستنتقل إلى منصب جديد أكثر ضرورة وأهمّية في القطاع الخاص"، مشيرا إلى أن نائبها "الموهوب والمحترم جدّا والمحامي الماهر تيد بلانش سيتولّى منصب وزير العدل بالإنابة".

وكانت وسائل إعلام أميركية، من بينها محطتا "سي ان ان" و"فوكس نيوز" التلفزيونيتان قد أفادت بإقالة بوندي قبل تأكيد ترامب الخبر.

تعتبر بوندي، التي كانت سابقا المدعية العامة في فلوريدا (جنوب شرق)، من المقربين من ترامب ودافعت عن سياساته خلال جلسات استجواب في الكونغرس الأميركي.