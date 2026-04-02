الأخبار العالمية
الأخبار العالمية

الكونغو الديمقراطية: انتهاء تفشي مرض جدري القرود

مريض مصاب بجدري القرود (أرشيفية)
2 ابريل 2026 22:17

أعلنت الكونغو الديمقراطية، اليوم الخميس، انتهاء تفش لمرض جدري القرود استمر عامين، وتسبب في مئات حالات الوفيات في البلاد.

وقال روجر كامبا وزير الصحة للصحفيين إن الحكومة توصلت إلى قرار بأن تفشي المرض انتهى ولم يعد يمثل حالة طوارئ وطنية.

كان المرض الفيروسي المعدي انتشر في بلدان أفريقية عدة مما دفع منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة طوارئ صحية عالمية.

أخبار ذات صلة
الإمارات تُدين الهجوم الإرهابي في جمهورية الكونغو الديمقراطية
رئيس الدولة يستقبل رئيس الكونغو الديمقراطية ويبحث معه علاقات التعاون والتطورات الإقليمية

وأنهت منظمة الصحة العالمية إعلان حالة الطوارئ الصحية العالمية في شهر سبتمبر الماضي.

وقالت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن هناك أكثر من 161 ألف حالة يشتبه بإصابتها بمرض جدري القرود في الكونغو خلال تفشي المرض بين عامي 2024 وهذا العام، وتم تأكيد حوالي 37 ألف حالة منها من خلال الاختبارات.

وأفادت المراكز الأفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بأن هناك 2286 حالة وفاة مشتبه بها نتيجة المرض، لكن تم تأكيد 127 حالة فقط من خلال الاختبارات.

المصدر: وكالات
الكونغو الديمقراطية
جدري القرود
تفشي
آخر الأخبار
ترامب يرى "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق مع إيران
الأخبار العالمية
ترامب يرى "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق مع إيران
اليوم 09:30
قرعة كأس إنجلترا: تشيلسي يواجه ليدز.. وسيتي يلاقي ساوثهامبتون
الرياضة
قرعة كأس إنجلترا: تشيلسي يواجه ليدز.. وسيتي يلاقي ساوثهامبتون
اليوم 09:30
الجهات المختصة في الفجيرة تتعامل مع حادت ناجم عن استهداف مبنى شركة "دو" بطائرة مسيرة قادمة من إيران
علوم الدار
الجهات المختصة في الفجيرة تتعامل مع حادث ناجم عن استهداف مبنى شركة "دو" بطائرة مسيرة قادمة من إيران
اليوم 09:25
رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ
الأخبار العالمية
رئيس كوريا الجنوبية يعرب عن أسفه لإطلاق مسيرات باتجاه الشمال
اليوم 09:11
أسعار الذهب
اقتصاد
الذهب يهبط مع تضاؤل الآمال في خفض أسعار الفائدة
اليوم 08:48
