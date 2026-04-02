الكونغو الديمقراطية: انتهاء تفشي مرض جدري القرود

أعلنت الكونغو الديمقراطية، اليوم الخميس، انتهاء تفش لمرض جدري القرود استمر عامين، وتسبب في مئات حالات الوفيات في البلاد.

وقال روجر كامبا وزير الصحة للصحفيين إن الحكومة توصلت إلى قرار بأن تفشي المرض انتهى ولم يعد يمثل حالة طوارئ وطنية.

كان المرض الفيروسي المعدي انتشر في بلدان أفريقية عدة مما دفع منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة طوارئ صحية عالمية.

وأنهت منظمة الصحة العالمية إعلان حالة الطوارئ الصحية العالمية في شهر سبتمبر الماضي.

وقالت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن هناك أكثر من 161 ألف حالة يشتبه بإصابتها بمرض جدري القرود في الكونغو خلال تفشي المرض بين عامي 2024 وهذا العام، وتم تأكيد حوالي 37 ألف حالة منها من خلال الاختبارات.

وأفادت المراكز الأفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بأن هناك 2286 حالة وفاة مشتبه بها نتيجة المرض، لكن تم تأكيد 127 حالة فقط من خلال الاختبارات.