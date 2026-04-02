الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات

الصين تؤكد دعمها للدول العربية في الحفاظ على أمنها والدفاع عن حقوقها

3 ابريل 2026 01:07

القاهرة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية

أكدت الصين أمس، دعمها الكامل للدول العربية في الحفاظ على أمنها والدفاع عن حقوقها المشروعة، مجددةً رفضها وإدانتها للاعتداءات التي تستهدف المدنيين ومنشآت البنية التحتية في ظل التصعيد العسكري بالمنطقة.
وذكر البرلمان العربي في بيان أن ذلك جاء في مذكرة رسمية بعثت بها السفارة الصينية لدى القاهرة إلى رئيس البرلمان محمد اليماحي تناولت خلالها التطورات الخطرة التي تمر بها المنطقة نتيجة تصاعد التوترات العسكرية.
وأضاف البيان أن المذكرة أعربت عن قلق الصين من تداعيات التصعيد الجاري وما يشكله من تهديد لاستقرار منطقة الخليج العربي، مؤكدةً أهمية تكثيف الجهود المشتركة لتجنب اتساع رقعة النزاع وضمان حماية المدنيين.
وأوضح أن المذكرة أشارت إلى المبادرة المشتركة التي طرحها الجانبان الصيني والباكستاني عقب اجتماعهما يوم الثلاثاء الماضي والتي تهدف إلى وقف التصعيد واستعادة الأمن والاستقرار في منطقتي الخليج والشرق الأوسط.
كما أكدت المذكرة أهمية ضمان سلامة الممرات المائية لا سيما مضيق هرمز باعتباره ممراً دولياً حيوياً لتجارة السلع والطاقة، مشددةً على ضرورة تأمين السفن العابرة وتنظيم حركة الملاحة المدنية والتجارية والعمل على استعادة انسيابية المرور في أقرب وقت ممكن.

آخر الأخبار
ترامب يرى "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق مع إيران
الأخبار العالمية
ترامب يرى "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق مع إيران
اليوم 09:30
قرعة كأس إنجلترا: تشيلسي يواجه ليدز.. وسيتي يلاقي ساوثهامبتون
الرياضة
قرعة كأس إنجلترا: تشيلسي يواجه ليدز.. وسيتي يلاقي ساوثهامبتون
اليوم 09:30
الجهات المختصة في الفجيرة تتعامل مع حادت ناجم عن استهداف مبنى شركة "دو" بطائرة مسيرة قادمة من إيران
علوم الدار
الجهات المختصة في الفجيرة تتعامل مع حادث ناجم عن استهداف مبنى شركة "دو" بطائرة مسيرة قادمة من إيران
اليوم 09:25
رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ
الأخبار العالمية
رئيس كوريا الجنوبية يعرب عن أسفه لإطلاق مسيرات باتجاه الشمال
اليوم 09:11
أسعار الذهب
اقتصاد
الذهب يهبط مع تضاؤل الآمال في خفض أسعار الفائدة
اليوم 08:48
