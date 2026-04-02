إسرائيل: تدمير قاعدة للقوات البرية لـ«الحرس الثوري»

طهران (وكالات)

أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أنه دمر قاعدة تابعة للقوات البرية في الحرس الثوري الإيراني في طهران، واستهدف مراكز قيادة متنقلة.

وأضاف الجيش أن النظام الإيراني بدأ باستخدام وحدات متنقلة كمراكز قيادة من أجل تجنب الضربات الجوية الإسرائيلية والأميركية، مشيراً إلى أنه استهدف هذه المواقع أثناء وجود قادة بداخلها.

كما قصف الجيش الإسرائيلي موقعاً لتخزين صواريخ باليستية في منطقة تبريز.

وقال الجيش: «يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لإضعاف منظومة الصواريخ التابعة للنظام الإيراني».

كما قال الجيش الإسرائيلي أمس، إنه نفذ «غارة دقيقة» على العاصمة الإيرانية طهران قتل فيها قائد قيادة النفط العسكرية الإيرانية جمشيد إسحاقي.

وأضاف أن الغارة نفذها السبت الماضي واستهدفت إسحاقي المسؤول عن قيادة النفط العسكرية وهي فرع الجيش الإيراني المسؤول عن توفير الدعم من عوائد النفط، كما أنه مسؤول عن تخصيص التمويل لأذرع إيران في المنطقة، بما فيها «حزب الله» و«الحوثيين».

وفي السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، اعتراض صواريخ أطلقت من إيران باتجاه مناطق شمال إسرائيل، فيما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن انفجارات باتجاه حيفا ومحيطها.