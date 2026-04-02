الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إسرائيل: تدمير قاعدة للقوات البرية لـ«الحرس الثوري»

دخان كثيف في أعقاب غارة جوية في أصفهان بوسط إيران (أ ف ب)
3 ابريل 2026 01:08

طهران (وكالات)

أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أنه دمر قاعدة تابعة للقوات البرية في الحرس الثوري الإيراني في طهران، واستهدف مراكز قيادة متنقلة.
وأوضح الجيش أنه دمر قاعدة للقوات البرية التابعة للحرس الثوري الإيراني وموقع قيادة متنقلاً، وذلك في إطار ضربات استهدفت بنى تحتية للنظام في طهران.
وأضاف الجيش أن النظام الإيراني بدأ باستخدام وحدات متنقلة كمراكز قيادة من أجل تجنب الضربات الجوية الإسرائيلية والأميركية، مشيراً إلى أنه استهدف هذه المواقع أثناء وجود قادة بداخلها.
كما قصف الجيش الإسرائيلي موقعاً لتخزين صواريخ باليستية في منطقة تبريز. 
وقال الجيش: «يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لإضعاف منظومة الصواريخ التابعة للنظام الإيراني».
كما قال الجيش الإسرائيلي أمس، إنه نفذ «غارة دقيقة» على العاصمة الإيرانية طهران قتل فيها قائد قيادة النفط العسكرية الإيرانية جمشيد إسحاقي.
وأضاف أن الغارة نفذها السبت الماضي واستهدفت إسحاقي المسؤول عن قيادة النفط العسكرية وهي فرع الجيش الإيراني المسؤول عن توفير الدعم من عوائد النفط، كما أنه مسؤول عن تخصيص التمويل لأذرع إيران في المنطقة، بما فيها «حزب الله» و«الحوثيين».
وفي السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، اعتراض صواريخ أطلقت من إيران باتجاه مناطق شمال إسرائيل، فيما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن انفجارات باتجاه حيفا ومحيطها.

القوات البرية
إيران
إسرائيل
الحرس الثوري
الحرس الثوري الإيراني
الجيش الإسرائيلي
طهران
النظام الإيراني
أميركا
الصراع في الشرق الأوسط
الحرب في الشرق الأوسط
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©