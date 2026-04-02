عشرات الدول تدعو لإعادة فتح مضيق هرمز فورا ودون شروط

أكدت إيفيت كوبر وزيرة الخارجية البريطانية، اليوم الخميس، أن نحو 40 دولة طالبت بإعادة فتح مضيق هرمز "بشكل فوري وغير مشروط"، وذلك في اجتماع عبر الفيديو بشأن الممر المائي.

وقالت كوبر، في بيان عقب المحادثات، إن "إيران تحاول أخذ الاقتصاد العالمي رهينة في مضيق هرمز. يجب ألا تنجح".

وأضافت الوزيرة البريطانية "لهذا، دعا الشركاء اليوم إلى إعادة فتح المضيق بشكل فوري وغير مشروط، واحترام المبادئ الأساسية لحرية الملاحة وقانون البحار".

وأكدت أن الدول اتفقت على "دراسة اتخاذ تدابير اقتصادية وسياسية منسقة، كالعقوبات، للضغط على إيران إذا ما استمر إغلاق المضيق".