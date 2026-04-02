الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
عدد اليوم
عشرات الدول تدعو لإعادة فتح مضيق هرمز فورا ودون شروط

إيفيت كوبر وزيرة الخارجية البريطانية خلال اجتماع بشأن مضيق هرمز
2 ابريل 2026 22:41

أكدت إيفيت كوبر وزيرة الخارجية البريطانية، اليوم الخميس، أن نحو 40 دولة طالبت بإعادة فتح مضيق هرمز "بشكل فوري وغير مشروط"، وذلك في اجتماع عبر الفيديو بشأن الممر المائي.
وقالت كوبر، في بيان عقب المحادثات، إن "إيران تحاول أخذ الاقتصاد العالمي رهينة في مضيق هرمز. يجب ألا تنجح".
وأضافت الوزيرة البريطانية "لهذا، دعا الشركاء اليوم إلى إعادة فتح المضيق بشكل فوري وغير مشروط، واحترام المبادئ الأساسية لحرية الملاحة وقانون البحار".
وأكدت أن الدول اتفقت على "دراسة اتخاذ تدابير اقتصادية وسياسية منسقة، كالعقوبات، للضغط على إيران إذا ما استمر إغلاق المضيق". 

أخبار ذات صلة
الصين: الحل الجذري لقضية «هرمز» بـوقف العمليـات العسكرية
ترامب: ليس أمام إيران سوى يومين لإبرام اتفاق
المصدر: وكالات
آخر الأخبار
ترامب يرى "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق مع إيران
الأخبار العالمية
ترامب يرى "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق مع إيران
اليوم 09:30
قرعة كأس إنجلترا: تشيلسي يواجه ليدز.. وسيتي يلاقي ساوثهامبتون
الرياضة
قرعة كأس إنجلترا: تشيلسي يواجه ليدز.. وسيتي يلاقي ساوثهامبتون
اليوم 09:30
الجهات المختصة في الفجيرة تتعامل مع حادت ناجم عن استهداف مبنى شركة "دو" بطائرة مسيرة قادمة من إيران
علوم الدار
الجهات المختصة في الفجيرة تتعامل مع حادث ناجم عن استهداف مبنى شركة "دو" بطائرة مسيرة قادمة من إيران
اليوم 09:25
رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ
الأخبار العالمية
رئيس كوريا الجنوبية يعرب عن أسفه لإطلاق مسيرات باتجاه الشمال
اليوم 09:11
أسعار الذهب
اقتصاد
الذهب يهبط مع تضاؤل الآمال في خفض أسعار الفائدة
اليوم 08:48
