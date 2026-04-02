الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
«سنتكوم»: تقدم كبير في إيران وتدمير واسع لقدراتها الجوية

تصاعد أعمدة الدخان جراء القصف على طهران - أرشيفية
3 ابريل 2026 01:07

واشنطن (الاتحاد، وكالات)

أكد قائد القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» براد كوبر أن الحملة العسكرية ضد إيران دخلت أسبوعها الخامس مع تحقيق «تقدم لا يمكن إنكاره» على الأرض.
وأوضح كوبر أن قواته لم تعد ترصد أي نشاط يذكر للبحرية أو سلاح الجو الإيراني، مشيراً إلى أن أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي دمرت إلى حد كبير، ما يعكس تراجعاً واضحاً في القدرات العملياتية لطهران.
وفي السياق، نشرت القيادة المركزية الأميركية ملخصاً لنتائج عملية «الغضب الملحمي» التي أطلقتها الولايات المتحدة في 28 فبراير الماضي، كاشفة عن حصيلة العمليات حتى الأول من أبريل.
وأظهرت البيانات تنفيذ أكثر من 12300 ضربة على أهداف داخل إيران، إلى جانب أكثر من 13000 طلعة قتالية، فيما تم تدمير أو إلحاق أضرار بأكثر من 155 سفينة إيرانية.
وشملت الضربات مراكز القيادة والسيطرة، ومقرات الحرس الثوري، ومواقع الصواريخ الباليستية وأنظمة الدفاع الجوي، إضافة إلى استهداف غواصات وقدرات الاتصالات العسكرية. 
كما طالت الهجمات مواقع تصنيع الصواريخ والطائرات المسيّرة، ومخازن الأسلحة، والبنية التحتية الداعمة للجيش الإيراني.

