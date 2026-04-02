الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

السفارة الأميركية في بغداد تحذِّر من هجمات لميليشيات متحالفة مع إيران

مقر السفارة الأميركية في بغداد - أرشيفية
3 ابريل 2026 01:08

هدى جاسم (بغداد)

أصدرت السفارة الأميركية في بغداد، أمس، تنبيهاً أمنياً، حذرت فيه من أن ميليشيات إرهابية عراقية متحالفة مع إيران قد تنفذ هجمات وسط العاصمة العراقية خلال اليومين المقبلين.
وقالت السفارة الأميركية في بغداد في التنبيه «قد تعتزم ميليشيات إرهابية عراقية متحالفة مع إيران تنفيذ هجمات في وسط بغداد خلال الـ 24 إلى 48 ساعة القادمة»، مشيرة إلى أن إيران والميليشيات المتحالفة معها كانت قد نفذت هجمات واسعة ضد أميركيين وأهداف مرتبطة بالولايات المتحدة في مختلف أنحاء العراق، بما في ذلك إقليم كردستان العراق.
وجاء في التنبيه: «قد تستهدف هذه الجهات الرعايا الأميركيين والشركات والجامعات والمرافق الدبلوماسية والبُنى التحتية للطاقة والفنادق والمطارات وغيرها من المواقع التي يُعتقد أنها مرتبطة بالولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى مؤسسات عراقية وأهداف مدنية، كما استهدفت الميليشيات الإرهابية أميركيين بهدف الاختطاف، وبذلك ينبغي على المواطنين الأميركيين مغادرة العراق فوراً».
وقالت السفارة الأميركية إن «الحكومة العراقية لم تتمكن من منع الهجمات الإرهابية التي تحدث داخل الأراضي العراقية أو تلك التي تنطلق منها»، مشيرة إلى أن «جماعات الميليشيات الإرهابية قد تكون مرتبطة بالحكومة، كما قد يحمل بعض الإرهابيين وثائق تعريف تشير إليهم بوصفهم موظفين في الحكومة العراقية».
وحذرت السفارة الرعايا الأميركيين من محاولة التوجه إلى سفارة الولايات المتحدة في بغداد أو القنصلية العامة في أربيل، نظراً للمخاطر الأمنية المستمرة، بما في ذلك الصواريخ والطائرات المسيّرة والقذائف.

السفارة الأميركية
بغداد
السفارة الأميركية في بغداد
العراق
السفارة الأميركية في العراق
أميركا
إيران
ميليشيات إرهابية
العاصمة العراقية
الاعتداء الإيراني
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©