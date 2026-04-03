ترامب يخفض الرسوم الجمركية على مشتقات الصلب والألمنيوم والنحاس

قرر الرئيس الأميركي دونالد ‌ترامب، تعديل الرسوم الجمركية التي فرضها ‌على واردات الصلب والألمنيوم والنحاس، لخفض الرسوم على المشتقات ‌المصنوعة من هذه المعادن، وتبسيط إجراءات الامتثال، وتجنب التلاعب في قيم ‌الواردات.





وذكر البيت الأبيض، في بيان اليوم، أن الولايات المتحدة ستُبقي، بموجب الإعلان الذي وقعه الرئيس الأميركي، على رسم استيراد بنسبة 50 بالمائة على واردات الصلب والألمنيوم والنحاس بموجب المادة 232 من قانون التجارة لعام 1974، على أن تطبق هذه ‌النسبة على الأسعار التي يدفعها العملاء الأميركيون.

وأوضح البيت الأبيض، أن الرسوم الجمركية على بعض المعدات الصناعية ومعدات الشبكات ‌الكهربائية التي تستخدم كميات كبيرة من المعادن ستخفض من 50 بالمائة إلى 15 بالمائة حتى عام 2027 لتسريع وتيرة التوسع الصناعي.

من جانبه قال مسؤول رفيع المستوى إن التغييرات تشمل إلغاء الرسوم الجمركية السابقة البالغة 50 بالمائة على المنتجات المشتقة المصنوعة من الصلب والألمنيوم والنحاس، إذا كان محتوى المنتج من المعادن أقل من 15 بالمائة من حيث الوزن.