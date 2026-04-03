"البترول الكويتية": اندلاع حرائق في عدد من وحدات مصفاة ميناء الأحمدي جراء استهدافها بمسيرات ولا إصابات

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، أن مصفاة ميناء الأحمدي التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية تعرضت فجر اليوم الجمعة لاستهداف آثم بواسطة طائرات مسيرة مما أسفر عن اندلاع حرائق في عدد من الوحدات التشغيلية داخل المصفاة.

وأوضحت المؤسسة، في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن فرق الطوارئ والإطفاء باشرت على الفور تنفيذ خطط الاستجابة المعتمدة حيث تعمل الفرق المختصة بكفاءة عالية على احتواء الحرائق ومنع امتدادها إلى بقية مرافق المصفاة.

وأكدت أنه لم يتم تسجيل أي إصابات بشرية نتيجة هذا الحادث، مشيرة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة العاملين وحماية المنشآت.