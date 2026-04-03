الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
المجلس البرلماني الآسيوي - الأفريقي يدين بشدة الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي تستهدف دول الخليج والأردن

3 ابريل 2026 15:02

أعرب المجلس البرلماني الآسيوي - الأفريقي، عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي تستهدف زعزعة أمن المنطقة واستقرارها، لاسيما دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.

 

وشدّد سعود الحجيلان النائب الأول للمجلس، في بيان له، على أن ما تشهده الممرات البحرية الحيوية وعلى رأسها مضيق هرمز من ممارسات واستفزازات متكررة يُعد خرقاً واضحاً للقوانين والأعراف الدولية، وتهديداً مباشراً لأمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية، الأمر الذي يستوجب تحركاً دولياً عاجلاً لوقف هذه الانتهاكات وضمان حرية وأمن الملاحة.

وأكد أن هذه الاعتدءات تمثّل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وتصعيداً خطيراً يستوجب موقفاً دولياً حازماً يضع حداً لهذه الممارسات ويمنع تكرارها.

 

وأوضح الحجيلان، أن المجلس البرلماني الآسيوي - الأفريقي يدعو الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي التي تستضيفها مدينة إسطنبول التركية في الفترة من 15 إلى 19 أبريل الجاري إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ موقف واضح وصريح والعمل بشكل منسق مع البرلمانات الأعضاء للضغط على إيران لوقف الانتهاكات والتجاوزات كافة على سيادة الدول الخليجية والعربية وكذلك وقف أعمال القصف والتصعيد فوراً.

 

وأشار إلى أن وفد المجلس المشارك في أعمال الجمعية برئاسته سيباشر تحركات دبلوماسية وبرلمانية مكثّفة لتنسيق المواقف الدولية وتعزيز الجهود الرامية إلى حماية الأمن والاستقرار والتصدي لجميع أشكال التهديد التي تستهدف دول المنطقة.

المصدر: وام
