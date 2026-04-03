الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
رئيس أركان الجيش الأميركي يقدّم استقالته

الجنرال راندي جورج
3 ابريل 2026 17:49

أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن رئيس أركان الجيش الأميركي الجنرال راندي جورج تنحى من منصبه بناء على طلب وزير الدفاع بيت هيغسيث.
وكان راندي جورج يقود بحكم هذا المنصب القوات البرية. وتعود قيادة القوات المسلحة إلى رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين، والتي تتألف من قادة الجيش (القوات البرية)، والقوات الجوية، والقوات البحرية، ومشاة البحرية (المارينز)، والقوات الفضائية، والحرس الوطني.
وأفاد  شون بارنيل الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية، في بيان على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، بأن جورج "سيتنحى ... بمفعول فوري".
وذكرت شبكة "سي بي إس" التلفزيونية أن نائبه الجنرال كريستوفر لانيف سيتولى المنصب بالوكالة.
تأتي هذه التطورات بعدما أكد مسؤول، طلب عدم الكشف عن هويته، صحة تقرير لـ"سي بي إس" أفاد بأن هيغسيث طلب من جورج التنحي فورا.
تولّى جورج، خلال مسيرته العسكرية الممتّدة نحو أربعة عقود، مناصب عدّة من بينها نائب رئيس أركان الجيش وكبير مساعدي لويد أوستن، وزير الدفاع في عهد الرئيس السابق جو بايدن. كما خدم في العراق وأفغانستان.

المصدر: وكالات
راندي جورج
استقالة
قائد أركان الجيش الأميركي
هيئة أركان الجيش الأميركي
ترامب يرى "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق مع إيران
قرعة كأس إنجلترا: تشيلسي يواجه ليدز.. وسيتي يلاقي ساوثهامبتون
الجهات المختصة في الفجيرة تتعامل مع حادث ناجم عن استهداف مبنى شركة "دو" بطائرة مسيرة قادمة من إيران
