الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

عشرات القتلى بهجوم إرهابي في الكونغو الديمقراطية

آثار أعمال عنف في الكونغو الديمقراطية (أرشيفية)
3 ابريل 2026 18:15

أدى هجوم إرهابي في شرق الكونغو الديمقراطية إلى مقتل 43 شخصا على الأقل، طبقا لتقارير عسكرية ألقت باللوم في الهجوم على جماعة متشددة.
وقال الجيش إن الجماعة، ذات الصلة بتنظيم داعش الإرهابي، هاجمت مدنيين في منطقة مامباسا بإقليم أيتوري.
وأعلن الجيش الكونغولي، في بيان، مقتل 43 شخصا، بينما ذكر مسؤولون محليون أن عدد القتلى لا يقل عن 56 شخصا، مع فقدان عدة أشخاص وأحتجاز اثنين على الأقل كرهائن.

وقال متحدث باسم منطقة مامباسا إن المهاجمين كانوا مسلحين بمناجل وسكاكين وأشعلوا النار في منازل ومركبات.

ومن بين الضحايا قرويون وعمال من شركة تعدين محلية. 

المصدر: وكالات
الكونغو الديمقراطية
هجوم إرهابي
