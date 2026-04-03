عدد اليوم
هجمات مكثّفة على مناطق في أوكرانيا

اشتعال النيران في مبنى بمدينة خاركيف جراء قصف روسي (رويترز)
4 ابريل 2026 00:58

موسكو، كييف (الاتحاد، وكالات)

أخبار ذات صلة
الرئيس السوري يبحث مع زيلينسكي الوضع في المنطقة
أوكرانيا: هاجمنا خط أنابيب لنقل النفط في روسيا
الأزمة الأوكرانية
تابع التغطية كاملة

تعرّضت منطقة كييف الأوكرانية والمنطقة المحيطة بها لهجمات روسية بالصواريخ والمسيّرات أمس، بحسب ما أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية ميكولا كالاتشنيك.
وأفاد كالاتشنيك أن «منطقة كييف تعرّضت مجدّداً لهجوم ضخم صاروخي وبالمسيّرات من قبل العدو»، مضيفاً أنه «تم حتى الآن تسجيل سقوط قتيل».
كما أعلنت السلطات الأوكرانية، أمس، أن مدينة خاركيف شرق أوكرانيا تعرضت لغارات جوية روسية مكثّفة. وقال أوليه سينيهوبوف، الحاكم العسكري لمنطقة خاركيف إنه تم تسجيل 4 غارات صاروخية.
وذكرت الشرطة أن 5 أشخاص أصيبوا ولحقت أضرار بمبانٍ سكنية ومكاتب.
من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس، أن أنظمة الإنذار الجوي الروسية أسقطت 192 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق مناطق متفرقة من روسيا خلال الليلة الماضية. وتستهدف روسيا وأوكرانيا كل منهما الأخرى بالطائرات المسيّرة في الصراع الذي دخل عامه الرابع.
في غضون ذلك، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير ​زيلينسكي إن الوضع على الجبهة بالنسبة ⁠لبلاده هو الأفضل منذ 10 ​أشهر، مضيفاً ​أن قوات كييف ⁠أحبطت ​هجوماً روسياً الشهر الماضي.
وذكر زيلينسكي في تصريحات نشرها مكتبه أمس، أن «قواتنا المسلحة أحبطت الهجوم الذي كانوا يخططون ​له في مارس، ولهذا السبب سيكثف الروس الآن عملياتهم الهجومية».
وأضاف أنه دعا المفاوضين ​الأميركيين لزيارة كييف خلال اجتماع عبر الإنترنت في وقت ​سابق من ⁠الأسبوع، وأنه تلقى إشارات إيجابية رداً على اقتراحه.

آخر الأخبار
ترامب يرى "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق مع إيران
الأخبار العالمية
ترامب يرى "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق مع إيران
اليوم 09:30
قرعة كأس إنجلترا: تشيلسي يواجه ليدز.. وسيتي يلاقي ساوثهامبتون
الرياضة
قرعة كأس إنجلترا: تشيلسي يواجه ليدز.. وسيتي يلاقي ساوثهامبتون
اليوم 09:30
الجهات المختصة في الفجيرة تتعامل مع حادت ناجم عن استهداف مبنى شركة "دو" بطائرة مسيرة قادمة من إيران
علوم الدار
الجهات المختصة في الفجيرة تتعامل مع حادث ناجم عن استهداف مبنى شركة "دو" بطائرة مسيرة قادمة من إيران
اليوم 09:25
رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ
الأخبار العالمية
رئيس كوريا الجنوبية يعرب عن أسفه لإطلاق مسيرات باتجاه الشمال
اليوم 09:11
أسعار الذهب
اقتصاد
الذهب يهبط مع تضاؤل الآمال في خفض أسعار الفائدة
اليوم 08:48
