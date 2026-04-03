الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

العراق: سنلاحق المتورطين باستهداف المؤسسات والبعثات الدبلوماسية

عنصر أمن عراقي يحرس موقعاً في ساحة التحرير وسط بغداد (أ ف ب)
4 ابريل 2026 00:58

هدى جاسم (بغداد)

أخبار ذات صلة
العراق يغلق معبراً حدودياً مع إيران عقب غارات جوية
«العراقي» يجوب شوارع بغداد احتفالاً بالعودة للمونديال بعد 40 عاماً

شدد رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة العراقية محمد شياع السوداني، على ملاحقة المتورطين باستهداف المؤسسات الحيوية والبعثات الدبلوماسية واختطاف الأجانب.
وأكد محمد شياع السوداني خلال زيارته مقر وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وترأسه اجتماعا بحضور وزير الداخلية ورئيس جهاز المخابرات وعدد من المسؤولين في الوزارة، على ضرورة اتخاذ أقصى التدابير لملاحقة المتورطين بهذه الأعمال العدائية التي تسيء لسمعة البلد وتمس مصالح السكان.
كما أكد على ضرورة بذل كل الجهود للحفاظ على الأمن الداخلي، موضحاً أنه لن تكون هناك خطوط حمراء أمام تنفيذ القانون مهما كانت الجهات المطلوب تنفيذ القانون ضدها ولا يمكن التهاون فيه.
وشدد السوداني أيضاً خلال الزيارة على وجوب الاستعداد التام، والمتابعة المستمرة، وإدامة الجهد الاستخباري، من أجل الحفاظ على ما تحقق من استقرار، وصد كل التهديدات التي تواجه العراق أيا كان مصدرها، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من حرب وتصعيد في حدة الصراع.
جاء ذلك تزامناً مع تجدد الهجمات على قاعدة فيكتوريا العسكرية الأميركية الواقعة غربي العاصمة بغداد.
وتتعرض القوات الأميركية في العراق لهجمات مكثفة ومتزايدة باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ، تتركز بشكل أساسي على قواعد في بغداد وأربيل. وأفادت مصادر أمنية ووسائل إعلام عراقية أمس، بأن ثلاثة مواقع تعرضت لهجمات بالطيران المسير دون وقوع إصابات.
وذكرت المصادر أن مدينة «الرطبة» أقصى غربي العراق تعرضت لقصف جوي، كما تعرضت مدينة «كويا» بمحافظة أربيل لقصف عنيف بـ«المسيرات».

آخر الأخبار
ترامب يرى "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق مع إيران
الأخبار العالمية
ترامب يرى "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق مع إيران
اليوم 09:30
قرعة كأس إنجلترا: تشيلسي يواجه ليدز.. وسيتي يلاقي ساوثهامبتون
الرياضة
قرعة كأس إنجلترا: تشيلسي يواجه ليدز.. وسيتي يلاقي ساوثهامبتون
اليوم 09:30
الجهات المختصة في الفجيرة تتعامل مع حادت ناجم عن استهداف مبنى شركة "دو" بطائرة مسيرة قادمة من إيران
علوم الدار
الجهات المختصة في الفجيرة تتعامل مع حادث ناجم عن استهداف مبنى شركة "دو" بطائرة مسيرة قادمة من إيران
اليوم 09:25
رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ
الأخبار العالمية
رئيس كوريا الجنوبية يعرب عن أسفه لإطلاق مسيرات باتجاه الشمال
اليوم 09:11
أسعار الذهب
اقتصاد
الذهب يهبط مع تضاؤل الآمال في خفض أسعار الفائدة
اليوم 08:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©