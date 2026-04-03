إسرائيل تواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم الـ35 على التوالي

رام الله (الاتحاد)

تواصل القوات الإسرائيلية إغلاق المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، أمام الزوار والمصلين، لليوم الخامس والثلاثين على التوالي، وسط إجراءات عسكرية مشددة في محيط المدينة المقدسة.

وفي سياق آخر، اعتقلت القوات الإسرائيلية 7 فلسطينيين على الأقل، خلال عمليات دهم وتفتيش واسعة، أمس، لعدد من المنازل والأحياء في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تركزت في مدن سلفيت وجنين وبيت لحم.

وأصيب فلسطيني، أمس، برصاص إسرائيلي خلال اقتحام الجيش لمنطقة قرب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، بأن طواقمها تعاملت مع إصابة شاب برصاص إسرائيلي في الصدر، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لمنطقة «الرماضين» جنوب الخليل.

وفي غزة، أصيب 6 فلسطينيين، أمس، جراء قصف بطائرة مسيرة إسرائيلية استهدف تجمعاً بمخيم جباليا للاجئين شمالي قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان بأن المسيرة الإسرائيلية أطلقت صاروخاً على تجمع للسكان قرب دوار «أبو شرخ» غربي مخيم جباليا، ما أدى إلى إصابات بين المدنيين.

وقالت مصادر طبية إن القصف أسفر عن 6 إصابات، بينها حالة وصفت بالخطيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات القطاع.