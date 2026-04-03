قتلى جراء زلزال قوي ضرب أفغانستان

قالت الهيئة المعنية بإدارة الكوارث في أفغانستان ​إن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم وأصيب طفل واحد، اليوم الجمعة، عندما ⁠انهار منزل في العاصمة كابول ​عقب زلزال.

وفي وقت ​سابق ‌اليوم، ذكر المركز الألماني ⁠لأبحاث ​علوم الأرض أن الزلزال وقع في منطقة هندوكوش بأفغانستان وبلغت قوته 5.9 درجة.

وأضاف ‌المركز أن الزلزال وقع على ‌عمق 177 كيلومترا.

وأفاد شهود بأن هزات قوية شعر بها سكان ‌العاصمة الباكستانية إسلام أباد وكذلك سكان ‌العاصمة الأفغانية كابول والعاصمة الهندية نيودلهي.

وتتعرض أفغانستان لهزات أرضية من حين لآخر. وتودي الزلازل التي تضربها في المتوسط بحياة نحو 560 ​شخصا ‌سنويا.

وأسفر ⁠زلزال ‌قوي، بلغت ‌شدته 6.3 درجاة في نوفمبر الماضي، عن مقتل ما ​لا يقل عن 27 شخصا وتدمير مئات المنازل في أفغانستان.