الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

رئيس البرلمان العربي يدين بشدة الاعتداء الإيراني السافر على منطقة العجبان ومنشآت حبشان للغاز

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
4 ابريل 2026 00:31

أعرب معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإيراني الآثم الذي أدى إلى سقوط شظايا على منطقة العجبان، مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين، وكذلك الهجوم الذي استهدف منشآت حبشان للغاز، وأسفر عن سقوط ضحية ومصابين من المدنيين.

وأكد اليماحي أن هذه الاعتداءات الإيرانية السافرة، التي طالت مناطق مدنية ومنشآت حيوية، تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتهديدًا مباشرًا لحياة المدنيين، وتصعيدًا خطيرًا من شأنه تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي، إلى الاضطلاع بمسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية، واتخاذ موقف حازم لوقف هذه الاعتداءات ووضع حد لها.

كما أكد تضامن البرلمان العربي الكامل مع دولة الإمارات، ومع الدول العربية التي تتعرض لمثل هذه الاعتداءات، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، وصون سيادتها وسلامة أراضيها.

المصدر: وام
البرلمان العربي
محمد أحمد اليماحي
الاعتداء الإيراني
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©