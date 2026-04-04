8 قتلى جراء زلزال ضرب أفغانستان

لقي ثمانية أشخاص حتفهم وأصيب طفل إثر زلزال بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر ضرب أنحاء من أفغانستان.

وذكرت هيئة إدارة الكوارث الأفغانية، في بيان، أن الضحايا لقوا مصرعهم إثر انهيار منزلهم في العاصمة كابل جراء الزلزال، لافتة إلى شعور سكان عدد من المناطق بالبلاد بتحرك الأرض تحت أقدامهم، دون الإبلاغ عن ضحايا آخرين حتى الآن.

وكان المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض قد أعلن، في وقت سابق، أن مركز الزلزال كان في منطقة هندوكوش، مشيرًا إلى تسجيل هزات ارتدادية قوية شعر بها سكان العاصمة الباكستانية إسلام آباد والعاصمة الهندية نيودلهي.