مقتل 61 شخصاً في أفغانستان بسبب فيضانات وكوارث طبيعية

لقي 61 شخصاً على الأقل حتفهم وأصيب 116 آخرون في فيضانات وكوارث طبيعية وقعت مؤخراً في أنحاء أفغانستان، طبقاً لبيانات جمعية الهلال الأحمر الأفغانية.

وأوضحت البيانات أن أربعة أشخاص مازالوا مفقودين، فيما تستمر عمليات الإنقاذ وتقييم الأضرار في أعقاب أيام من الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة في العديد من الأقاليم، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم السبت.

وتسببت العواصف والفيضانات التي حدثت مؤخرا في حدوث أضرار بشكل كامل أو جزئي لـ2448 منزلاً وتدمير 26841 جريباً (وحدة قياس تستخدم في تقييم مساحة الأراضي) من الأراضي الزراعية ونفوق أكثر من 1000 رأس من الماشية، ما يلقي الضوء على حجم الخسائر الإنسانية والزراعية.





وكانت أجزاء واسعة من البلاد قد شهدت في الأيام الأخيرة أمطاراً غزيرة وفيضانات عارمة وانهيارات أرضية وعواصف؛ حيث يحذر مسؤولون من أن حدوث طقس سيء آخر يمكن أن يسبب المزيد من الدمار.