الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
مقتل 61 شخصاً في أفغانستان بسبب فيضانات وكوارث طبيعية

4 ابريل 2026 12:41

 لقي 61 شخصاً على الأقل حتفهم وأصيب 116 آخرون في فيضانات وكوارث طبيعية وقعت مؤخراً في أنحاء أفغانستان، طبقاً لبيانات جمعية الهلال الأحمر الأفغانية.

وأوضحت البيانات أن أربعة أشخاص مازالوا مفقودين، فيما تستمر عمليات الإنقاذ وتقييم الأضرار في أعقاب أيام من الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة في العديد من الأقاليم، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم السبت.

وتسببت العواصف والفيضانات التي حدثت مؤخرا في حدوث أضرار بشكل كامل أو جزئي لـ2448 منزلاً وتدمير 26841 جريباً (وحدة قياس تستخدم في تقييم مساحة الأراضي) من الأراضي الزراعية ونفوق أكثر من 1000 رأس من الماشية، ما يلقي الضوء على حجم الخسائر الإنسانية والزراعية.

وكانت أجزاء واسعة من البلاد قد شهدت في الأيام الأخيرة أمطاراً غزيرة وفيضانات عارمة وانهيارات أرضية وعواصف؛ حيث يحذر مسؤولون من أن حدوث طقس سيء آخر يمكن أن يسبب المزيد من الدمار.

المصدر: وام
أفغانستان
الكوارث
فيضانات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©