الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

زلزال عنيف يهز قبالة شمال إندونيسيا

زلزال
4 ابريل 2026 16:46

هز زلزال عنيف قبالة جزر "تالاود" في شمال إندونيسيا، اليوم السبت، بحسب ما أفاد مركز المسح الجيولوجي الأميركي، من دون ورود تقارير بعد عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار في الممتلكات والبنى التحتية.
ووقعت الهزّة، التي بلغت شدتها 6,0 درجات على مقياس ريختر، على عمق 99 كيلومترا وعلى بعد 90 كيلومترا جنوب شرق محافظة سارانغاني في جزيرة مينداناو الفلبينية.
وقال هاري ساورو المسؤول الإقليمي في إدارة الكوارث إن السكان شعروا "بشكل طفيف" بالزلزال.
وتشهد الفلبين زلازل بشكل يومي تقريبا علما بأنها، إلى جانب إندونيسيا ودول أخرى، تقع على "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة شاسعة ذات نشاط زلزالي كثيف تمتد من اليابان عبر جنوب شرق آسيا وحوض الهادئ.
وأفادت وكالة إندونيسيا للأرصاد والمناخ والجيوفيزياء بعدم وجود تهديد بوقوع تسونامي.
وضرب زلزال بقوّة 9,1 درجات منطقة آتشيه في غرب إندونيسيا عام 2004 ما تسبب بتسونامي وأودى بحياة 170 ألف شخص في أندونيسيا.

المصدر: آ ف ب
إندونيسيا
زلزال
آخر الأخبار
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©