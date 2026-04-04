قتلى في روسيا وأوكرانيا جراء قصف متبادل

أعلن مسؤولون من روسيا وأوكرانيا، اليوم السبت، مقتل خمسة أشخاص في تبادل للقصف.

وأكدت مصادر أوكرانية مقتل أربعة أشخاص بينهم مراهق يبلغ 16 عاما من العمر، في هجوم بقنبلة على مدينة كراماتورسك بشرق أوكرانيا.

وقالت الشرطة في سومي إن الهجمات على المدينة، الواقعة بشمال شرق أوكرانيا، أسفرت عن إصابة 11 شخصا على الأقل.

وقال فيتالي كليتشكو عمدة كييف إن أجزاء المسيرات المتساقطة أشعلت النيران في مبنى في العاصمة.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني عن صد 260 مسيرة من أصل 286.

على الجانب الروسي، قال يوري سليوسار حاكم روستوف إن شخصا قتل وأصيب أربعة أشخاص آخرين في مدينة تاجانروج الواقعة بالمنطقة والمطلة على بحر أزف.