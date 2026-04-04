ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال في أفغانستان

لقي 12 شخصا، بينهم ثمانية أفراد من عائلة واحدة في ولاية كابول، حتفهم إثر هزّة أرضية ضربت مناطق في أفغانستان مساء أمس الجمعة، وفق حصيلة محدّثة نشرت اليوم السبت.

وقع الزلزال، الذي بلغت قوّته 5,8 درجات على مقياس ريختر، عند الساعة 20,42 بالتوقيت المحلي (16,12 بتوقيت غرينيتش) في شمال شرق أفغانستان على عمق 186,4 كيلومترا، بحسب المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي.

وقد حدّد المعهد مركز الزلزال على بعد 35 كيلومترا من جنوب جرم في ولاية بدخشان، لكن الهزّة ضربت مناطق عدّة في أفغانستان، بما فيها العاصمة كابول.

وقال مصجر حكومي "بحسب المعلومات الأولية، قضى 12 شخصا وأصيب أربعة آخرون بسبب الزلزال".

وأكّد الناطق باسم الهلال الأحمر الأفغاني عبد القديم أبرار هذه الحصيلة، مشيرا إلى أن الوفيات سجّلت في ولاية كابول.

كانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل ثمانية أشخاص من عائلة واحد في منطقة "كوسفندري" في كابول، ولم ينج سوى طفل في عامه الثاني.

وأوضحت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث أن الصبيّ الصغير تعرّض لإصابات.

غالبا ما تشهد أفغانستان زلازل خصوصا في سلسلة جبال "هندوكوش" القريبة من نقطة تلاقي الصفائح التكتونية الأوراسية والهندية.

وفي أغسطس 2025، وقع زلزال بقوّة 6 درجات في كنر ولغمان وننكرهار أسفر عن مقتل أكثر من 2200 شخص وإصابة حوالى أربعة آلاف، وفق السلطات.

وفي نوفمبر 2025، أودى زلزال بقوّة 6,3 درجات بحياة 27 شخصا على الأقلّ في شمال البلد.

وفي أكتوبر 2023، ضرب زلزال بلغت شدته 6,3 درجات، تبعته سلسلة من الهزات الارتدادية القوية، ولاية هرات في غرب أفغانستان، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1500 شخص وتدمير أو تضرر أكثر من 63 ألف منزل، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

وكان ذاك أقوى زلزال يضرب البلاد منذ أكثر من ربع قرن، وأدى إلى تدمير نحو 300 مدرسة ومركز تعليمي.