עדד אליום
ترامب يتوعد إيران بمواجهة "الجحيم" ما لم يحصل اتفاق

4 ابريل 2026 18:47

ذكّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، إيران بتبقي 48 ساعة من المهلة التي حددها لها لإبرام اتفاق يضع حدا للحرب المتواصلة منذ أكثر من شهر، محذّرا من أنها ستواجه "الجحيم" إن لم يحصل ذلك.
وكتب ترامب، على منصته تروث سوشال "أتذكرون حين أمهلت إيران عشرة أيام لإبرام اتفاق أو فتح مضيق هرمز؟ الوقت ينفد، تتبقى 48 ساعة قبل أن ينزل عليهم الجحيم!".
وفي 26 مارس، أمهل ترامب طهران عشرة أيام لإعادة فتح مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي للاقتصاد العالمي والذي أغلقته طهران منذ بدء الحرب.
وحدد الرئيس الأميركي المهلة حتى "الاثنين السادس من أبريل في الساعة 20,00 بتوقيت واشنطن".
وتوعد ترامب بتدمير محطات توليد الكهرباء في إيران في حال تواصل إغلاق المضيق.

المصدر: آ ف ب
