الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
الأردن: إيران أطلقت 281 صاروخا ومسيّرة على المملكة

مصطفى الحياري، مدير الإعلام العسكري في القوات المسلحة الأردنية
4 ابريل 2026 19:32

قال الجيش الأردني، اليوم السبت، إن نحو 281 صاروخا وطائرة مسيّرة أطلقت من إيران استهدفت المملكة منذ بدء التصعيد العسكري في المنطقة، مؤكدا اعتراض الغالبية العظمى منها.
وأكد العقيد مصطفى الحياري مدير الإعلام العسكري في القوات المسلحة في مؤتمر صحافي "استهدفت إيران أراضي المملكة الأردنية الهاشمية بـ 281 صاروخا وطائرة مسيرة".
وأكد "اعتراض 261 صاروخا وطائرة مسيرة وتدميرها" من قبل سلاح الجو الملكي والدفاعات الجوية الأردنية.
وأوضح مدير الإعلام العسكري أن "إيران وبعض الفصائل بالمنطقة تستهدف أراضي المملكة بشكل مباشر دون مبرر، فالأردن أعلن منذ البداية أن أراضيه وأجواءه لن تستخدم في أي هجوم عسكري على أي دولة".
وشدد الحياري على أن عمّان تراقب "تهديدات فصائل مسلحة في دول مجاورة باستهداف الأراضي الأردنية"، مؤكدا أن لدى قواته "القدرة على التعامل مع هذه التهديدات وبشكل حازم".
وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أعلن الشهر الماضي أن بلاده تعرضت لضربات من فصائل عراقية مسلحة، مؤكدا "ضرورة وقف هذه الاعتداءات".
وأفادت السلطات الأردنية بأن 29 شخصا أصيبوا منذ بدء الاعتداءات الإيرانية، وغادروا جميعا المستشفيات. وبلغت الأضرار المادية 31 مركبة و59 منزلا ومتجرا و16 من الممتلكات العامة.

أخبار ذات صلة
رئيس كوريا الجنوبية يعرب عن أسفه لإطلاق مسيرات باتجاه الشمال
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
المصدر: آ ف ب
الأردن
صواريخ
طائرات مسيرة
آخر الأخبار
ترامب يرى "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق مع إيران
الأخبار العالمية
ترامب يرى "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق مع إيران
اليوم 09:30
قرعة كأس إنجلترا: تشيلسي يواجه ليدز.. وسيتي يلاقي ساوثهامبتون
الرياضة
قرعة كأس إنجلترا: تشيلسي يواجه ليدز.. وسيتي يلاقي ساوثهامبتون
اليوم 09:30
الجهات المختصة في الفجيرة تتعامل مع حادت ناجم عن استهداف مبنى شركة "دو" بطائرة مسيرة قادمة من إيران
علوم الدار
الجهات المختصة في الفجيرة تتعامل مع حادث ناجم عن استهداف مبنى شركة "دو" بطائرة مسيرة قادمة من إيران
اليوم 09:25
رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ
الأخبار العالمية
رئيس كوريا الجنوبية يعرب عن أسفه لإطلاق مسيرات باتجاه الشمال
اليوم 09:11
أسعار الذهب
اقتصاد
الذهب يهبط مع تضاؤل الآمال في خفض أسعار الفائدة
اليوم 08:48
