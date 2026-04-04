إسرائيل تقصف صور في جنوب لبنان

شن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، غارات جديدة على مدينة صور ومحيطها في جنوب لبنان، بعد ساعات من تضرر مستشفى رئيسي في المدينة الساحلية جراء عمليات قصف طالت محيطه.

وقصف الجيش الإسرائيلي ثلاثة أبنية، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان.

وأفاد مراسل صحفي بأن صاروخا استهدف مبنى مؤلفا من 11 طبقة، شمال شرق مدينة صور، ما أسفر عن تدميره بشكل كامل.

وأدت غارة ثانية على مبنى آخر من خمس طبقات قرب مدينة صور، إلى دمار جزء منه.

وطالت الضربة الثالثة منزلا في مخيم برج الشمالي للاجئين الفلسطينيين، الواقع جنوب شرق مدينة صور.

ولا يزال نحو 20 ألف شخص، بينهم نحو 15 ألف نازح من القرى المجاورة، يعيشون في مدينة صور، رغم أوامر الإخلاء الاسرائيلية التي أرغمت عشرات الآلاف على النزوح من غالبية أحيائها.