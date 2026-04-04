الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
إسرائيل تقصف صور في جنوب لبنان

انهيار مبنى بمدينة صور في جنوب لبنان إثر قصف إسرائيلي
4 ابريل 2026 20:45

شن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، غارات جديدة على مدينة صور ومحيطها في جنوب لبنان، بعد ساعات من تضرر مستشفى رئيسي في المدينة الساحلية جراء عمليات قصف طالت محيطه.
وقصف الجيش الإسرائيلي ثلاثة أبنية، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان.
وأفاد مراسل صحفي بأن صاروخا استهدف مبنى مؤلفا من 11 طبقة، شمال شرق مدينة صور، ما أسفر عن تدميره بشكل كامل.
وأدت غارة ثانية على مبنى آخر من خمس طبقات قرب مدينة صور، إلى دمار جزء منه.
وطالت الضربة الثالثة منزلا في مخيم برج الشمالي للاجئين الفلسطينيين، الواقع جنوب شرق مدينة صور.
ولا يزال نحو 20 ألف شخص، بينهم نحو 15 ألف نازح من القرى المجاورة، يعيشون في مدينة صور، رغم أوامر الإخلاء الاسرائيلية التي أرغمت عشرات الآلاف على النزوح من غالبية أحيائها.

أخبار ذات صلة
إسرائيل تشن مزيدا من الغارات على لبنان
ترامب يتوعد بقصف الجسور ومحطات الطاقة في إيران
المصدر: آ ف ب
آخر الأخبار
ترامب يرى "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق مع إيران
الأخبار العالمية
ترامب يرى "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق مع إيران
اليوم 09:30
قرعة كأس إنجلترا: تشيلسي يواجه ليدز.. وسيتي يلاقي ساوثهامبتون
الرياضة
قرعة كأس إنجلترا: تشيلسي يواجه ليدز.. وسيتي يلاقي ساوثهامبتون
اليوم 09:30
الجهات المختصة في الفجيرة تتعامل مع حادت ناجم عن استهداف مبنى شركة "دو" بطائرة مسيرة قادمة من إيران
علوم الدار
الجهات المختصة في الفجيرة تتعامل مع حادث ناجم عن استهداف مبنى شركة "دو" بطائرة مسيرة قادمة من إيران
اليوم 09:25
رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ
الأخبار العالمية
رئيس كوريا الجنوبية يعرب عن أسفه لإطلاق مسيرات باتجاه الشمال
اليوم 09:11
أسعار الذهب
اقتصاد
الذهب يهبط مع تضاؤل الآمال في خفض أسعار الفائدة
اليوم 08:48
