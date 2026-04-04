الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أردوغان يناقش مع زيلينسكي أمن الطاقة وجهود السلام

أردوغان يستقبل زيلينسكي
4 ابريل 2026 21:58

ناقش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، أمن الطاقة والملاحة، بالإضافة إلى جهود إنهاء الأزمة الأوكرانية.
ونقلت الرئاسة التركية عن أردوغان تأكيده "الأهمية التي توليها تركيا لأمن الملاحة في البحر الأسود... وأمن إمدادات الطاقة".
وناقش الرئيسان العلاقات بين بلديهما، و"جهود السلام في النزاع الروسي الأوكراني، فضلاً عن التطورات الإقليمية والدولية".
وقال زيلينسكي إنه ناقش مع أردوغان، إلى جانب التعاون الأمني، "تدابير تهدف إلى تنفيذ مشاريع مشتركة لتطوير البنية التحتية للغاز، وفرص التطوير المشترك لحقول الغاز".
تأتي زيارة زيلينسكي إلى تركيا بعد يوم على إجراء أردوغان محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي اتّهم كييف بمحاولة استهداف خط الغاز بين روسيا وتركيا الذي يوصل إمدادات إلى عدد من الدول الأوروبية.

المصدر: آ ف ب
رجب طيب أردوغان
فولوديمير زيلينسكي
أمن الطاقة
الملاحة
البحر الأسود
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©