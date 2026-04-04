أردوغان يناقش مع زيلينسكي أمن الطاقة وجهود السلام

ناقش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، أمن الطاقة والملاحة، بالإضافة إلى جهود إنهاء الأزمة الأوكرانية.

ونقلت الرئاسة التركية عن أردوغان تأكيده "الأهمية التي توليها تركيا لأمن الملاحة في البحر الأسود... وأمن إمدادات الطاقة".

وناقش الرئيسان العلاقات بين بلديهما، و"جهود السلام في النزاع الروسي الأوكراني، فضلاً عن التطورات الإقليمية والدولية".

وقال زيلينسكي إنه ناقش مع أردوغان، إلى جانب التعاون الأمني، "تدابير تهدف إلى تنفيذ مشاريع مشتركة لتطوير البنية التحتية للغاز، وفرص التطوير المشترك لحقول الغاز".

تأتي زيارة زيلينسكي إلى تركيا بعد يوم على إجراء أردوغان محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي اتّهم كييف بمحاولة استهداف خط الغاز بين روسيا وتركيا الذي يوصل إمدادات إلى عدد من الدول الأوروبية.