الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تعليق الدوام بمدارس وجامعات الضفة «مؤقتاً»

مدرسة مدمرة في شمال غزة (أرشيفية)
5 ابريل 2026 02:26

القدس (الاتحاد)

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، أمس، تعليق الدوام الوجاهي والامتحانات في جميع المدارس ورياض الأطفال، حتى الخميس المقبل.
ويأتي ذلك جراء الظروف الراهنة على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، ورد طهران العسكري عليها.
واستثنى القرار دوام طلبة الثانوية العامة، حيث أكدت الوزارة أنه سيبقى وجاهيا، بحسب بيان صادر عنها. وأوضحت الوزارة أن دوام طلبة الجامعات والكليات خلال الفترة المشار إليها سيكون «إلكترونياً»، باستثناء الامتحانات والمساقات العملية، بما يشمل المشاغل والتدريب والمختبرات.
توازياً، أصيب 5 مواطنين فلسطينيين، بينهم امرأتان أمس، باعتداءات المستوطنين وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

أخبار ذات صلة
ترامب يرى "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق مع إيران
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
الولايات المتحدة
فلسطين
المدارس
إيران
التعليم
وزارة التربية والتعليم
إسرائيل
أميركا
طهران
رياض الأطفال
آخر الأخبار
ترامب يرى "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق مع إيران
الأخبار العالمية
ترامب يرى "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق مع إيران
اليوم 09:30
قرعة كأس إنجلترا: تشيلسي يواجه ليدز.. وسيتي يلاقي ساوثهامبتون
الرياضة
قرعة كأس إنجلترا: تشيلسي يواجه ليدز.. وسيتي يلاقي ساوثهامبتون
اليوم 09:30
الجهات المختصة في الفجيرة تتعامل مع حادت ناجم عن استهداف مبنى شركة "دو" بطائرة مسيرة قادمة من إيران
علوم الدار
الجهات المختصة في الفجيرة تتعامل مع حادث ناجم عن استهداف مبنى شركة "دو" بطائرة مسيرة قادمة من إيران
اليوم 09:25
رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ
الأخبار العالمية
رئيس كوريا الجنوبية يعرب عن أسفه لإطلاق مسيرات باتجاه الشمال
اليوم 09:11
أسعار الذهب
اقتصاد
الذهب يهبط مع تضاؤل الآمال في خفض أسعار الفائدة
اليوم 08:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©