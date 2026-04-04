تعليق الدوام بمدارس وجامعات الضفة «مؤقتاً»

القدس (الاتحاد)



أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، أمس، تعليق الدوام الوجاهي والامتحانات في جميع المدارس ورياض الأطفال، حتى الخميس المقبل.

ويأتي ذلك جراء الظروف الراهنة على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، ورد طهران العسكري عليها.

واستثنى القرار دوام طلبة الثانوية العامة، حيث أكدت الوزارة أنه سيبقى وجاهيا، بحسب بيان صادر عنها. وأوضحت الوزارة أن دوام طلبة الجامعات والكليات خلال الفترة المشار إليها سيكون «إلكترونياً»، باستثناء الامتحانات والمساقات العملية، بما يشمل المشاغل والتدريب والمختبرات.

توازياً، أصيب 5 مواطنين فلسطينيين، بينهم امرأتان أمس، باعتداءات المستوطنين وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة.