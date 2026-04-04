الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
عدد اليوم
روسيا تجلي 198 عاملاً من محطة بوشهر

أليكسي ليخاتشيف
5 ابريل 2026 02:25

موسكو (وكالات) 

بدأت روسيا أمس بإجلاء 198 عاملاً من محطة بوشهر النووية في إيران، والتي أصيب محيطها بضربة أميركية إسرائيلية جديدة في وقت سابق، دانتها موسكو بشدة.
ونقلت وكالة «تاس» عن المدير العام لوكالة «روساتوم» النووية أليكسي ليخاتشيف قوله إنّ «موجة الإجلاء الرئيسية لموظفي روساتوم من إيران بدأت أمس كما هو مخطط لها».
وأضاف أنّ حافلات تقل 198 شخصاً غادرت نحو الحدود الأرمينية بعد حوالى 20 دقيقة من الضربة الجديدة التي استهدفت محيط محطة الطاقة النووية.
وقال إن هذه أكبر عملية إجلاء لموظفين روس من المحطة منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط.
وأوضح ليخاتشيف أن الأحداث في محطة بوشهر النووية الإيرانية تتطور وفق «أسوا السيناريوهات». 

تحذير

وحذر من أن احتمالية وقوع حادث نووي تزداد يوماً بعد يوم، وذلك في ظل استمرار العمليات العسكرية بالقرب من منشأة نووية عاملة، مشيراً إلى أن الاستفزازات حول هذه المنشآت تنطوي على مخاطر كارثة إقليمية ذات عواقب طويلة الأمد.
وأسفرت ضربة أميركية إسرائيلية جديدة على محيط محطة بوشهر النووية في جنوب غرب إيران عن مقتل أحد عناصر الحماية أمس، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية في إيران.

