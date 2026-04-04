الجيش الأميركي يواصل عمليات بحث مكثفة عن الطيار المفقود

واصلت القوات الأميركية، أمس، عمليات البحث المكثفة للعثور على طيار مفقود في منطقة جبلية جنوب غربي إيران، بعد إسقاط طائرته الحربية، بحسب ما أوردت وكالة «أسوشيتد برس». وتركّزت عمليات البحث الأميركية في محافظة كهكيلويه، جنوب غربي إيران.

وأكد البنتاجون إنقاذ أحد أفراد طاقم الطائرة، فيما لا يزال مصير الآخر غير معروف، مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ.

من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أن قواته تمشط منطقة جنوب غربي إيران بحثاً عن الطيار، بينما وعد مسؤول محلي بمكافأة لمن يتمكن من الإدلاء بمعلومات عنه.

ووفق ما أوردت وكالة «تسنيم» الإيرانية، فإن المقاتلة الأميركية تم إسقاطها في محافظة كهكيلويه، جنوب غربي إيران.

ونقلت صحيفة «ذا إندبندنت» عن ‌الرئيس الأميركي دونالد ​ترامب قوله ⁠في مقابلة قصيرة أجرتها معه ⁠إنه ليس مستعداً بعد لتحديد ​ما الذي ستفعله الولايات المتحدة إذا تعرض الفرد ⁠المفقود من ​طاقم ​الطائرة المقاتلة التي أُسقطت فوق ‌إيران للأذى.

وذكرت الصحيفة ​أن ترامب ⁠أوضح أنه ​لا ⁠يستطيع ‌التعليق على مسار التحرك الذي ربما يتخذه ‌إذا وصلت القوات الإيرانية إلى الطيار الذي أُسقطت ​طائرته، مكتفياً بالقول: «نأمل ألا يحدث ذلك».