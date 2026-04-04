الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
الجيش الأميركي يواصل عمليات بحث مكثفة عن الطيار المفقود

طائرة حربية تُقلِع من حاملة طائرات أميركية (وكالات)
5 ابريل 2026 02:26

واشنطن (وكالات) 

واصلت القوات الأميركية، أمس، عمليات البحث المكثفة للعثور على طيار مفقود في منطقة جبلية جنوب غربي إيران، بعد إسقاط طائرته الحربية، بحسب ما أوردت وكالة «أسوشيتد برس». وتركّزت عمليات البحث الأميركية في محافظة كهكيلويه، جنوب غربي إيران.
وأكد البنتاجون إنقاذ أحد أفراد طاقم الطائرة، فيما لا يزال مصير الآخر غير معروف، مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ.
من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أن قواته تمشط منطقة جنوب غربي إيران بحثاً عن الطيار، بينما وعد مسؤول محلي بمكافأة لمن يتمكن من الإدلاء بمعلومات عنه.
ووفق ما أوردت وكالة «تسنيم» الإيرانية، فإن المقاتلة الأميركية تم إسقاطها في محافظة كهكيلويه، جنوب غربي إيران.
ونقلت صحيفة «ذا إندبندنت» عن ‌الرئيس الأميركي دونالد ​ترامب قوله ⁠في مقابلة قصيرة أجرتها معه ⁠إنه ليس مستعداً بعد لتحديد ​ما الذي ستفعله الولايات المتحدة إذا تعرض الفرد ⁠المفقود من ​طاقم ​الطائرة المقاتلة التي أُسقطت فوق ‌إيران للأذى.
وذكرت الصحيفة ​أن ترامب ⁠أوضح أنه ​لا ⁠يستطيع ‌التعليق على مسار التحرك الذي ربما يتخذه ‌إذا وصلت القوات الإيرانية إلى الطيار الذي أُسقطت ​طائرته، مكتفياً بالقول: «نأمل ألا يحدث ذلك».

أخبار ذات صلة
ترامب يرى "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق مع إيران
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
الولايات المتحدة
طائرة حربية
إيران
الجيش الأميركي
سقوط طائرة
إسرائيل
أميركا
آخر الأخبار
ترامب يرى "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق مع إيران
الأخبار العالمية
ترامب يرى "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق مع إيران
اليوم 09:30
قرعة كأس إنجلترا: تشيلسي يواجه ليدز.. وسيتي يلاقي ساوثهامبتون
الرياضة
قرعة كأس إنجلترا: تشيلسي يواجه ليدز.. وسيتي يلاقي ساوثهامبتون
اليوم 09:30
الجهات المختصة في الفجيرة تتعامل مع حادت ناجم عن استهداف مبنى شركة "دو" بطائرة مسيرة قادمة من إيران
علوم الدار
الجهات المختصة في الفجيرة تتعامل مع حادث ناجم عن استهداف مبنى شركة "دو" بطائرة مسيرة قادمة من إيران
اليوم 09:25
رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ
الأخبار العالمية
رئيس كوريا الجنوبية يعرب عن أسفه لإطلاق مسيرات باتجاه الشمال
اليوم 09:11
أسعار الذهب
اقتصاد
الذهب يهبط مع تضاؤل الآمال في خفض أسعار الفائدة
اليوم 08:48
