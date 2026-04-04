قتلى وعشرات المخطوفين جراء هجمات في نيجيريا

أفاد شهود عيان ومصادر رسمية أن 18 شخصا قتلوا جراء هجمات نفذها مسلحون كما اختطف العشرات على يد مسلحين في نيجيريا.

وقال الشهود إن مقتل سبعة أشخاص قتلوا في غارات على ست قرى نائية شمال البلاد.

في حين، أعلنت الشرطة في ولاية "نصاراوا" في وسط البلاد، اليوم السبت، أن 11 شخصًا قُتلوا وأُحرق أكثر من 50 منزلًا "بعد أن شنّ مسلحون هجومًا انتقاميًا يُشتبه في أنه جاء ردًا على مقتل اثنين من أقاربهم".

وفي ولاية زامفارا شمال غرب البلاد، أكدت الشرطة وقوع عملية اختطاف جماعية في غارات، دون الإدلاء بأي أرقام.

وقالت الشرطة، في بيان اليوم السبت، إن أعدادًا كبيرة من المسلحين المدججين بالسلاح، يُشتبه في كونهم قطاع طرق، اقتحموا منطقة "بوكويوم".

تُعدّ زامفارا إحدى ولايات شمال غرب ووسط نيجيريا التي تعاني من عصابات إجرامية، تُعرف محلياً باسم قطاع الطرق. يشن هؤلاء عصابات غارات دموية على القرى، ويختطفون السكان طلباً للفدية، ويحرقون المنازل بعد نهبها.

أبلغ سكان بأن عشرات من قطاع الطرق يستقلون دراجات نارية هاجموا القرى المجاورة من مساء الخميس وحتى الجمعة، وأطلقوا النار على السكان واختطفوهم.

وأفاد ثلاثة من السكان المحليين أن نحو 150 شخصاً قد اختُطفوا.

وقال يزيد أبو بكر، المتحدث باسم شرطة زامفارا "نحن على علم بعمليات الخطف الجماعي في القرى المتضررة، لكننا ننتظر تقريراً مفصلاً من قائد شرطة المنطقة".